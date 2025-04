Deputado SE FILIARÁ AO ‘PROGRESSISTAS’

Maior bancada estadual do Partido na Câmara

O deputado federal Vermelho (PL) se filiará ao Progressistas nesta quarta-feira (dia 23) em Brasília. O anúncio foi feito em reunião com o parlamentar; o presidente nacional do PP, Senador Ciro Nogueira; o líder da bancada na Câmara, deputado Dr Luizinho e o tesoureiro nacional, o deputado federal paranaense Ricardo Barros.

Barros disse: “Importante conquista para as nossas fileiras no Paraná e no Brasil”, afirmou.

A presidente Progressistas no Paraná, deputada estadual Maria Victoria, destacou a força e a liderança de Vermelho em Foz do Iguaçu e nas regiões Oeste e Sudoeste. “Parlamentar experiente e reconhecido em todo o Paraná por sua capacidade de realização. Municipalista com uma trajetória marcada pelo trabalho e compromisso com a população”, disse.

Com a entrada de Vermelho, o Progressistas do Paraná se consolida como a maior bancada estadual do Partido na Câmara. São seis deputados federais: Ricardo Barros, Dilceu Sperafico, Tião Medeiros, Pedro Lupion, Vermelho e Toninho Wandscheer.

Vermelho estava no PL e migrou de partido com a anuência da direção da legenda.