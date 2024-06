Deputado Lupion retorna dos EUA

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), juntamente com o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) participam nesta semana de uma missão oficial aos Estados Unidos (EUA) para abordar questões relacionadas ao setor produtivo.

Ele retornará ao Paraná neste sábado, especificamente em Santo Antônio da Platina.

“Discutimos temas de interesse comum, barreiras ao comércio, possibilidades de sinergias e conhecemos o modelo de seguro agrícola dos EUA,” destacou o presidente da FPA, Pedro Lupion.

Em Washington, D.C., a delegação brasileira iniciou a visita com encontros com a Associação Americana de Produtores de Soja (ASA), a National Corn Growers Association (NCGA) e o Crop Insurance and Reinsurance Bureau (CIRB). Durante as visitas de campo, Lupion ressaltou que os parlamentares tiveram a oportunidade de conhecer os benefícios do uso de tecnologias de edição genômica, como o milho de baixa estatura, e o pipeline de futuros lançamentos de biotecnologias, como o milho de terceira geração. “Isso nos dá uma visão do que poderemos aplicar em nosso agro no futuro,” acrescentou.

O deputado Alceu Moreira enfatizou a importância das discussões sobre o seguro agrícola americano para a implantação no Brasil. “Aprofundamos a conversa com a equipe técnica do Comitê de Agricultura. Entre outros pontos, discutimos como foi o aporte inicial do fundo, possíveis aportes adicionais e a revisão anual,” disse Moreira, destacando a necessidade de “um estudo profundo sobre o modelo americano, que é administrado de forma privada, mas com participação pública, algo que poderia ser replicado no Brasil.”

Já a senadora Tereza Cristina ressaltou os desafios enfrentados pelo setor agropecuário brasileiro, especialmente as questões ambientais e as exigências dos mercados internacionais. “Explicamos que os produtores brasileiros têm a responsabilidade de preservar suas áreas sem qualquer tipo de apoio financeiro do Estado ou dos mercados que impõem essas exigências”, afirmou a senadora.

Durante uma reunião no Departamento de Agricultura Americano (USDA), os parlamentares da FPA discutiram também a economia, o mercado e o papel crucial do Brasil como fornecedor de alimentos. Nesse sentido, Lupion destacou a necessidade de investimentos do agro no Brasil em armazenagem. “É um absurdo que o Brasil, como um dos grandes players mundiais na venda e comércio de milho e soja, não tenha infraestrutura adequada para estocar nossas safras, obrigando-nos a desovar rapidamente nossos produtos,” ressaltou.

A missão oficial em solo americano continua até sexta-feira (28) com a intenção de estreitar laços e trazer inovações que possam fortalecer ainda mais o agro brasileiro.