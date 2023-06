Deputado propõe fortalecer COP-30

Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima

O deputado estadual Anibelli Neto, do MDB, apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná nesta quarta-feira (28), solicitando a criação da “Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP-30”.

A 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (COP-30) é o maior evento global de discussão sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, e está programado para ocorrer em novembro de 2025 na cidade de Belém, no Pará. O evento contará com a participação de cerca de 200 países.

Segundo o parlamentar, “é um privilégio para o Brasil sediar uma conferência de tamanha relevância, e o Estado do Paraná, por meio de sua representação política na Assembleia Legislativa, deve contribuir ativamente para os debates e deliberações da COP-30”. O parlamentar destaca a importância de compartilhar informações, esclarecer dúvidas e promover ações preparatórias relacionadas à organização e participação dos representantes paranaenses nesse evento internacional.

Anibelli Neto ressalta que o Paraná é reconhecido como o estado mais sustentável do país e acredita que é necessário enfrentar ativamente as ilegalidades ambientais e construir um novo modelo de desenvolvimento econômico que promova a transição para o uso sustentável da terra.

Ele expressa total apoio ao Brasil como sede da COP-30, refletindo a prioridade dada à agenda de combate às mudanças climáticas, ao desenvolvimento da bioeconomia e à preservação ambiental da Amazônia, buscando um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. O deputado também é autor da Lei 19.502/2018, que instituiu no Paraná o “Junho Verde”. Essa legislação tem como objetivo promover a conscientização e ações voltadas para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

Para Anibelli Neto, o Brasil, como detentor da maior floresta tropical do planeta, deve desempenhar um papel protagonista na discussão dos mecanismos de enfrentamento das mudanças climáticas, cumprimento das metas globais de redução de emissões de carbono e desenvolvimento da economia verde. “A instalação da ‘Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP-30 – Belém/Pará 2025’ tem como objetivo inserir o Paraná e o Poder Legislativo estadual nesse evento de grande importância, que será maior do que a RIO ECO-92 realizada anteriormente no Brasil”, destaca o deputado.

Ele afirma que a Frente buscará promover um amplo trabalho nessa agenda, incluindo a divulgação de debates sobre políticas públicas relacionadas ao tema. Ele ressalta que a atuação do Paraná nesse sentido fortalece a imagem do estado perante o mundo e aprimora os diálogos com outras nações, organismos transnacionais e o setor produtivo, contribuindo de forma efetiva e representativa para as discussões e decisões no âmbito desse evento de importância global.