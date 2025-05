Deputados apoiam advogado Bruno Milanez ao CNMP

Vaga de indicação do Senado para o biênio 2026-2027

Os deputados estaduais do Paraná aprovaram nesta terça-feira, 18, moção de apoio à candidatura do advogado Bruno Augusto Vigo Milanez ao cargo de CNMP (Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público), na vaga proveniente da indicação do Senado Federal para o biênio 2026-2027.

“Milanez é advogado atuante no Paraná e professor universitário adjunto de processo penal na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e em cursos de graduação e especialização em instituições de ensino. Com trajetória na advocacia e no ensino jurídico. Ele tem especialização, mestrado e doutorado em Direito pela UFPR, contribuindo significativamente para a formação de novos profissionais e para o aprimoramento do sistema jurídico brasileiro”, diz o requerimento do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) em apoio ao advogado.

“Diante de sua competência, dedicação e compromisso com a justiça, os deputados do Paraná manifestam total apoio à sua candidatura ao cargo de Conselheiro do CNMP, certos de que sua atuação contribuirá para o fortalecimento do Ministério Público, instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais no Estado Democrático de Direito”, completa o requerimento aprovado.

O CNMP é formado por 14 membros com mandatos de dois anos, admitida uma recondução. O órgão tem a função de executar a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e é presidido pelo procurador-geral da República. Caso a indicação seja confirmada pelo Senado, Bruno Milanez será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Alta.