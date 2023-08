Deputados propõem título à Michel Temer

Ideia conjunta de Anibelli Neto e Maria Victoria

Os deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Anibelli Neto (MDB) apresentaram projeto de lei (PL 680/2023) para conceder o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao ex-presidente da República, Michel Temer (MDB).

O deputado e presidente do MDB estadual, Anibelli Neto, explica que o projeto reflete o reconhecimento dos trabalhos de Michel Temer com o Paraná e o Brasil. “Como figura pública, Michel Temer desempenhou papéis cruciais em momentos desafiadores da política, consolidando seu legado como um dos políticos mais experientes e influentes do país. Sempre com bom senso, trabalhou através do diálogo para conseguir avanços importantes ao Paraná”, acrescentou.

“O título é uma maneira justa e apropriada de homenagear a trajetória de Michel Temer, com sua vasta experiência jurídica e política contribuiu para a construção de consensos e diálogos importantes entre diferentes setores da sociedade, e demonstrou seu comprometimento com o nosso estado, apoiando iniciativas de modernização na infraestrutura, logística, agricultura, indústria e comércio do Paraná”, justificou Anibelli Neto.

A deputada Maria Victoria destaca a capacidade de articulação, de diálogo e a longa trajetória de Michel Temer em defesa da sociedade brasileira. “Ocupou diversas funções públicas e possui uma vasta experiência acadêmica e política. Na presidência foi um grande aliado do Paraná agilizando a liberação de recursos, anunciando obras importantes e destinando novos investimentos para todas as áreas”, disse.

Em 2018, Michel Temer assinou o acordo com o Governo do Paraguai e com a Itaipu Binacional para a construção da segunda ponte ligando os dois países, em Foz do Iguaçu. A obra era uma demanda histórica do Estado. Na presidência Temer também autorizou, em 2017, a abertura de novos cursos de medicina no Paraná.

Sobre – Michel Temer é advogado, professor e escritor, nascido em 23 de setembro de 1940, em Tietê, São Paulo, e casado com Marcela Temer. Foi o 24º Vice-Presidente e o 37º Presidente do Brasil, de 2016 a 2018.

Exerceu também os cargos de Deputado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, Secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo e Procurador-Geral do Estado de São Paulo.