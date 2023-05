Destacada importância da Assembleia Itinerante

Os deputados estaduais paranaenses reafirmaram a importância do projeto Assembleia Itinerante para ouvir os anseios, demandas e sugestões da população. A iniciativa, que começou nesta quarta-feira (10), na Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), foi criada pela Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná para rodar os principais municípios do interior do Estado levando o trabalho do Legislativo aos grandes eventos populares paranaenses. A Assembleia Itinerante ocorre entre os dias 10 e 13 de maio com uma intensa agenda de atividades.

O estande da Assembleia recebeu nesta quarta os primeiros deputados no espaço do Legislativo, aberto para a sociedade até o próximo sábado (13) no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá. A proposta, que tem o objetivo de aproximar a população das ações parlamentares, foi elogiada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD).

O parlamentar ressaltou que, da ação, é possível nascer uma série de políticas públicas que podem beneficiar diversos setores da sociedade. “Com a Assembleia Itinerante, nosso objetivo é ouvir a população para que possamos, em conjunto, trabalhar estas demandas na esfera do governo estadual. Esta presença serve para democratizar a Assembleia. Estamos ouvindo a população e tudo o que nasce dela tem muito valor. Com isso, poderemos fazer adequações e trabalhar em algo maior para o Legislativo e para o Estado”, reforçou.

A segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victoria (PP), é uma das representantes de Maringá e região no parlamento estadual. Ela destacou a satisfação de receber os deputados na Expoingá e ressaltou a importância desta aproximação com as pessoas. “Estamos aqui com este estande possibilitando nos aproximar ainda mais da população, entregando o material institucional da Casa e recebendo as demandas da sociedade. Estamos aqui desde a última quarta-feira à disposição dos maringaenses, dos prefeitos e da imprensa”, comentou.

Maria Victoria lembrou ainda da Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Legislativa, que ocorre nesta quinta-feira (11), às 19 horas, no Centro de Eventos II do Parque Internacional de Exposições de Maringá. Ela convidou a população a participar “Estamos à disposição de todos. A união fortalece a agilidade dos processos e o atendimento das demandas”, completou.

Também nesta quinta-feira, a Assembleia promove a audiência pública “Reciclagem no Paraná: Desafios, Perspectivas e Alternativas”. O evento ocorre no dia 11 de maio às 10 horas, no Auditório Luiz Antônio Pena, dentro do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. A proposição é do deputado Evandro Araújo (PSD), que destacou a importância do debate sobre a reciclagem. “Queremos falar dos desafios e perspectivas que temos para o futuro sobre o tema. Começar a observar que temos uma série de gargalos sobre o assunto. Isto é realmente algo que não pode continuar. Precisamos voltar a falar disso. Nada melhor do que debater este assunto na Assembleia Itinerante”, ponderou.

Sucesso

Outro representante de Maringá na Casa de Leis, o deputado Adriano José (PP), parabenizou o programa criado pela Mesa Executiva. Segundo ele, a iniciativa que já mostrou o sucesso em Londrina se repete em Maringá. “Nossa expectativa é muito grande. É a possibilidade de as pessoas conhecerem os deputados, fazer reivindicações, trazer críticas. Para nós, é um motivo de orgulho fazer parte deste momento da Assembleia. Sabemos a importância do parlamento para a sociedade”, destacou.

Para o deputado Do Carmo (União Brasil), o trabalho da Assembleia vem contribuindo para as grandes discussões do Estado. “Esta aproximação é muito satisfatória. A Assembleia vem somando muito às discussões. Assim, através da Assembleia Itinerante, estamos ligando isso diretamente ao povo. Os deputados estão debatendo uma série de pautas importantes. Por isso trazer a Assembleia Itinerante para Maringá é muito gratificante”, comentou.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, lembrou que a participação da Assembleia Itinerante na Expoingá representa o prestígio da cidade junto ao Legislativo. “Este é um momento muito importante. Queremos agradecer a Mesa Executiva e os demais deputados por isso. Esta presença mostra o Poder Legislativo mais próximo do cidadão. Além disso, demonstra o respeito da Assembleia com a população de Maringá no dia do aniversário da cidade”, concluiu.