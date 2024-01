Congresso recebe projeção em alusão ao tema



Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Congresso Nacional recebeu no dia 29/01, das 19h até meia-noite, iluminação com as cores rosa, branca e azul, que simbolizam a bandeira trans. O termo “trans” abrange travestis, transexuais e outros grupos cuja identidade ou expressão de gênero difere daquela atribuída biologicamente a eles.

De acordo com o Dossiê sobre Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras, lançado em 2020, o Brasil liderou o ranking mundial de homicídios de travestis e transexuais naquele ano. O documento revelou ainda que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de somente 35 anos.

No ano passado, a Câmara promoveu a primeira sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. Durante o evento, os presentes enfatizaram a importância de que esta data represente mais do que apenas visibilidade, buscando assegurar direitos concretos para transexuais e travestis. Uma das cobranças foi a de políticas de inclusão para evitar a evasão escolar de pessoas trans do ensino básico.