Edimar reafirma candidatura à presidente da AMP

Prefeito de Santa Cecília do Pavão já é vice-presidente da entidade

Com muito trabalho e demonstração de atividade por todo o Estado, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, será candidato a eleição à presidência da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). Atualmente é vice-presidente da entidade e está no quarto mandato como prefeito.

“A vida acontece nas cidades. Precisamos fortalecer cada vez mais as ações. Não importante se ela é grande, média ou pequena, mas tem suas peculiaridades, potencial de crescimento e perfil socioeconômico”, comenta Edimar Santos durante entrevista ao Blog do Marcos Júnior recentemente em Curitiba.

A eleição está marcada para o dia 20 de março e atualmente o prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, está na presidência. Edimar Santos destaca que a parceria entre os dois são grandes e isso tem possibilidade que a AMP possa realizar trabalhos em conjunto em prol dos municípios.

“Temos que conhecer a fundo os problemas e orientar soluções para o crescimento da qualidade de vida nas cidades, fazendo assim o Paraná assumir de vez o protagonismo no campo nacional e a AMP entre as entidades municipalistas”, disse Edimar Santos, atual vice-presidente da entidade.

Fundada em 20 de agosto de 1964, a Associação dos Municípios do Paraná congrega os 399 municípios do Estado, é filiada à CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual(Marcos Junior).