Edimar Santos defende agenda MUNICIPALISTA

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-executivo da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, e o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, participaram, em Brasília, da reunião do Conselho da Federação. Ambos são membros titulares do órgão, o mais importante da Federação.

Na reunião, o presidente Edimar debateu temas relevantes da agenda municipalista, em especial dos municípios do Paraná, e anunciou uma conquista importante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o PLP 459, que permite a todos os municípios realizarem a securitização dos créditos e das dívidas dos contribuintes municipais junto a instituições financeiras. “É a AMP trabalhando, cada vez mais, para oferecer ferramentas e legislações seguras para garantir gestão de qualidade a todos os municípios do Brasil”, disse.

Edimar prestou solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e destacou o papel da organização no movimento municipalista. “A AMP tem assento importante no Conselho, ao lado da CNM, e está atuando fortemente para fazer com que os cidadãos paranaenses tenham mais recursos”, disse.

Da reunião, participaram ainda o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Educação, Camilo Santana; da Saúde, Nisia Teixeira, do Planejamento, Simone Tebet; do Meio Ambiente, Marina Silva; e das Mulheres, Aparecida Gonçalves.

Criado em abril do ano passado por meio de decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Conselho é um colegiado formado por representantes dos governos federal, estadual, distrital e municipal para promover a cooperação federativa na gestão de políticas públicas.