Ratinho Junior mostra ascensão econômica do PR em São Paulo

Fez palestra à investidores e se reuniu com mercado imobiliário

Maior crescimento da atividade econômica do Brasil, aumento na geração de emprego, nas exportações e na atração de investimentos foram alguns dos dados destacados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (6), em São Paulo. Ele também citou programas estaduais como o Casa Fácil, que acelerou a construção de moradias. Na capital paulista, ele fez uma palestra a investidores de alto nível no UBS Bank, além de se reunir com representantes do mercado imobiliário no Secovi-SP.

Ratinho Junior destacou que o Paraná foi estado com o maior crescimento da atividade econômica no Brasil, com avanço de 8,1% em fevereiro em relação ao mês anterior. O resultado do Estado no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central, foi o dobro da média nacional, que avançou 4,1% no período.

“O Paraná está em um bom momento na economia, sendo o Estado que mais cresce no Brasil e que chegou à menor taxa de desemprego da história. Isso acontece porque nós priorizamos o diálogo”, afirmou Ratinho Junior. “Não queremos atrapalhar quem produz, investe e gera emprego para os paranaenses, pelo contrário, no Estado vemos o empresário como um parceiro que ajuda nesse desenvolvimento”.

Um dos motivos para esse avanço, salientou Ratinho Junior, é a política de atração de investimentos do Estado. Desde 2019, o Paraná atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados, reflexo direto da confiança empresarial. Além do bom ambiente político e econômico, o Governo do Estado reduziu a burocracia para as empresas, com medidas como o decreto de Baixo Risco, que dispensou mais de 700 atividades econômicas da exigência de alvarás.

Outro setor fundamental para o crescimento do Estado foi o agronegócio. Um dos principais produtores de alimentos do Brasil, com destaque para a proteína animal, o Paraná também tem expandido sua presença no mercado internacional. Entre 2014 e 2024, o número de destinos dos produtos paranaenses passou de 153 para 176 países. No ano passado, somente as exportações de alimentos e bebidas do Paraná somaram receita de US$ 14,2 bilhões.

“O Paraná é o supermercado do mundo, um Estado que tem a vocação de produzir alimentos para o planeta. Resolvemos investir nessa vocação, industrializando cada vez mais os produtos do campo, para vender lá fora embalado e congelado”, ressaltou o governador. “Essa estratégia se reflete na implantação de novas plantas industriais e, consequentemente, na geração de empregos”.

Ratinho Junior destacou ainda as grandes obras de infraestrutura que estão sendo executadas no Paraná, a exemplo da Ponte de Guaratuba, no Litoral. O projeto, que liga Guaratuba a Matinhos, está em ritmo acelerado e chegou a 50% de execução. O investimento do Estado é de R$ 386,9 milhões. Além disso, o Paraná conta com o maior programa de concessões rodoviárias da América Latina, com 3,3 mil quilômetros de estradas em todo o Estado.

Antigo Credit Suisse Brasil, o UBS Group é o maior banco de gerenciamento de patrimônio do mundo, tornando-se o número um no setor de private banking internacional dedicado a clientes ricos. O UBS opera em 50 países, incluindo o Brasil, e tem cerca de 60 mil funcionários ao redor do mundo.

HABITAÇÃO – Após o encontro com empresários no UBS Bank, o governador Ratinho Junior participou do encontro do Núcleo de Altos Temas (NAT) do Secovi-SP para falar sobre como o programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar, está se tornando referência nacional em política habitacional. O modelo do programa do Governo do Estado já serviu de exemplo para 16 estados e alguns municípios brasileiros.

Lançado em 2019, o Casa Fácil já impactou mais de 100 mil famílias de todo o Paraná. Até dezembro de 2024, o programa aportou diretamente R$ 1,2 bilhão no segmento habitacional, além de movimentar investimentos na construção civil na ordem dos R$ 17,2 bilhões e gerar milhares de empregos em todo o Estado.

“Nós fomos ouvir o setor da construção civil para descobrir qual era o maior empecilho no momento de adquirir imóveis através dos programas habitacionais do governo. O que ouvimos foi que as famílias tinham muita dificuldade para juntar o dinheiro para pagar o valor de entrada”, disse. “Foi assim que criamos o Casa Fácil, que se tornou o maior programa habitacional do Brasil, movimentando também a economia dos municípios com as obras de construção das moradias”.

O programa conta com diferentes modalidades, sendo a principal o Casa Fácil Valor de Entrada, em que o Estado repassa um subsídio de R$ 20 mil para as famílias pagarem a entrada do financiamento do imóvel, atendendo um público que tem renda mensal de até quatro salários mínimos. Outras vertentes do projeto englobam a requalificação urbana, ampliação ou reformas de imóveis urbanos e rurais e a regularização fundiária de áreas irregulares.

O Sindicato Empresarial de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP) representa as empresas que atuam nessas áreas e também aquelas ligadas à corretagem imobiliária, incorporadoras e loteadoras imobiliárias, representando cerca de 93 mil empresas do Estado de São Paulo.

O NAT, que retomou suas atividades em abril deste ano, é um fórum multidisciplinar dedicado a debater temas relevantes para o Brasil. O núcleo reúne lideranças empresariais e personalidades de diversos setores, com discussões que buscam contribuir com o desenvolvimento do País, promovendo o diálogo entre diferentes setores.