Encontro de mulheres na ALEP debate as Políticas Públicas

Encontro de mulheres na Alep debate políticas públicas e a representatividade feminina



A secretária estadual da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte participou nesta terça-feira (14) do Encontro de Prefeitas e Vereadoras do Paraná, na Assembleia Legislativa. O encontro, que também teve a presença da diretora de Igualdade Racial, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Clemilda Santiago Neto, contou com a participação de representantes e líderes de partidos políticos, deputadas federais, estaduais, prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras.

Durante a conferência, as mulheres debateram políticas públicas e a representatividade feminina na política. Também analisaram a atual conjuntura e a construção das políticas públicas conjuntas nos cenários estadual e nacional.

Leandre Dal Ponte ressaltou que é necessário promover a equidade. “Em um País com tantas divergências, acredito que há duas questões de convergência: todo mundo concorda que existe desigualdade entre homens e mulheres e que é dever do Estado ter um instrumento para diminuir estas desigualdades. Por isso, vamos trabalhar em iniciativas para intensificar essa atuação”, afirmou.

Clemilda afirmou que para a construção de políticas públicas contemplando o segmento das mulheres é necessário que sejam consideradas as diferenças individuais. “Para que de fato façamos a defesa de todas as mulheres do Estado é necessário que se promova a equidade para que todas tenhamos acesso às mesmas oportunidades”, acrescentou.

O encontro foi articulado pelo Fórum Paranaense de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, com apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná.

Além das representantes do Governo do Paraná, estavam presentes no evento a procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, Cloara Pinheiro; a líder da bancada feminina da Alep, Mabel Canto; e o presidente do Legislativo Paranaense, deputado Ademar Traiano.