Ex-governador é Cidadão honorário

Honraria entregue na noite desta quinta-feira

O prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória, recebeu nesta quinta-feira (04) na Assembleia Legislativa do Paraná o Título de Cidadão Honorário do Estado. A honraria foi entregue no Plenário do Poder Legislativo por proposição da segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP). A sessão solene reuniu lideranças políticas e empresariais do Estado. Além da trajetória política, o homenageado é criador do Grupo Doria e fundador do Comitê Executivo do Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

O novo cidadão honorário do Paraná frisou a alegria de ser condecorado com o título. “Estou feliz como cidadão, feliz como brasileiro, feliz por alguém que admira o Estado do Paraná há tantos anos. Este é o Estado do trabalho, o Estado da cultura, o Estado da verdade, que é um exemplo para o Brasil. Eu sei disso primeiro como cidadão, depois tendo sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do Estado, convivendo com autoridades, com prefeitos, com governadores, deputados, deputados e aqueles que fazem do Paraná uma grande força não só na política, mas um exemplo para o Brasil”, afirmou.

A deputada Maria Victoria (PP) destacou a trajetória de sucesso de João Dória no setor privado e na administração pública. Para ela, o homenageado possui a capacidade de liderança e visão inovadora na prestação de serviços de excelência, sendo um exemplo de como a combinação de talento empresarial e compromisso com o serviço. “Seja como secretário, prefeito ou governador, a concessão do título é um reconhecimento dos paranaenses à brilhante carreira e também ao impacto positivo das iniciativas de João Dória em todo o País. O título de cidadania honorária celebra as conquistas, liderança e espírito inovador com visão de futuro. Mais do que isso, a capacidade de unir pessoas, ser ponte e transformar desafios em oportunidades. Que o vínculo estabelecido hoje se fortaleça ao longo dos próximos anos e abra caminhos para que possamos unir esforços em projetos, iniciativas e discussões relevantes ao desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, disse.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, lembrou o trabalho de Dória em favor das Cataratas do Iguaçu e de vacinação contra a Covid-19. “Com imensa alegria que recebemos Dória neste ato em que é diplomado paranaense. Não faltam motivos para isso. O olhar de João Dória entendeu a grandeza das Cataratas do Iguaçu. Neste lugar fantástico João Dória começou a ser batizado cidadão paranaense. Além disso, ele é um trabalhador que lutou contras as trevas do mal e da morte que passávamos no momento da Covid. Ali houve uma voz que gritou ‘independência é vida’, multiplicando as possibilidades da saúde”.

A presidente do Lide Paraná, Heloisa Garrett, definiu o homenageado como uma referência. “Nunca imaginei que estaria próxima do João Dória. Quando comecei a acompanhar a trajetória dele, ele se dizia apaixonado do trabalho. Então eu me identifiquei. Tornou-se uma referência em meus objetivos. João Dória é uma pessoa muita zelosa que valoriza o trabalho das mulheres. Espero que mais pessoas sejam como ele. Temos de agradecer pela grandeza de seus ensinamentos. Ele tem nos ajudado a abrir caminhos. Parabéns ao novo cidadão de nosso Estado”, disse.

Ex-governadores

O ex-governador Orlando Pessuti elogiou a trajetória de Dória. “Você, Dória, ao olhar para todas essas lideranças, avalia a vida e origem que tivemos. Imagino quantas boas marcas João Dória teve em sua caminhada. Eu estava na Assembleia em 1988 como deputado e tive a honra de discutir essa homenagem. Este também é um momento em que Assembleia é prestigiada e homenageada por você”, ressaltou.

O ex-governador e deputado federal Beto Richa ressaltou o trabalho do homenageado em prol do País. “Dória leva o nome do Brasil mundo a fora através do Lide. Esta é uma justa homenagem a um grande empresário e um dos grandes políticos do Brasil. Poucos têm a qualidade e o desempenho de João Dória. Está sempre confiante e otimista. Toda homenagem feita a ele é merecida por tudo o que representa para o Brasil”, comentou.

A ex-governadora Cida Borghetti definiu a homenagem como justa e merecida. “Qual homenagem maior é receber do Estado do Paraná uma certidão de nascimento? Dória recebe das mãos deste parlamento esta certidão. A partir de hoje ele é o mais novo paranaense. É um homem que trabalha diuturnamente para ver o seu país crescer. Por onde passa deixa uma marcar e traz uma experiência inovadora”, reforçou.

Também participaram da solenidade o deputado estadual Paulo Gomes (PP) e os vereadores de Curitiba Mauro Bobato (PP) Herivelton Oliveira (CDN).

Biografia

João Agripino da Costa Doria Junior nasceu em 1957 em São Paulo. É um empresário, jornalista, publicitário e ex-político. Foi prefeito do município de São Paulo (2017-2018) e governador do Estado (2019-2022), eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido que também presidiu.

Dória se tornou conhecido como entrevistador em talk-shows, palestrante e organizador de eventos empresariais. Ele é criador do Grupo Doria, além de fundador do Comitê Executivo do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Ingressou na vida pública como secretário Municipal de Turismo e presidente da Empresa de Turismo da capital (Paulistur) entre 1983 e 1986, na gestão de Mário Covas, além de ter presidido a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional de Turismo de 1986 a 1988.

Também foi diretor de Comunicação da Rede Bandeirantes de Televisão (1979-1982), professor de Marketing na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo (1981 a 1983), além de fundador e vice-presidente do São Paulo Convention & Visitors Bureau.

A proposição

O título foi proposto no fim da década de 1980 (Lei n° 8.889/1988) pelo então deputado estadual José Felinto. No período, João Dória era presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Na época, o ex-parlamentar frisou a atuação do homenageado para o desenvolvimento do turismo no País, especialmente na região de Foz do Iguaçu. Felinto foi vereador de Curitiba, deputado estadual e federal. Faleceu em 2022, aos 70 anos.