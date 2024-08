Federação nega maldade contra candidato do PV

Cheiroso do Papelão tem propaganda com número trocado

Um candidato a vereador estaria sendo prejudicado por uma troca supostamente intencional no número de sua propaganda. É o que chegou a circular nesta segunda-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina.

É que Vanderlei dos Santos, do PV, conhecido como Cheiroso do Papelão, aparece no Tribunal Superior Eleitoral com um número e nos santinhos distribuídos pela cidade com outro.

O concorrente a prefeito Valter Antônio Pereira (PT) e o advogado do Federação PT/PC do B/PV, Dorival Assis Júnior, garantem que não, e que houve apenas um equívoco, já solucionado, “foi erro de digitação só”, disseram.

Cheiroso tem 47 anos, é solteiro, não tem filho e trabalha como catador de recicláveis. O número correto é 43.111.