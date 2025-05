FIM da federação e nova direção estadual

Cidadania23

Mandatários, lideranças nacionais e estaduais, presidentes municipais e filiados, participaram nesta segunda-feira, 10, do primeiro Encontro Estadual do Cidadania23 do Paraná em 2025. O evento foi realizado online e reuniu mais de 100 pessoas.

Conjuntura política nacional e estadual, planejamento estratégico, fim da federação com o PSDB e nova direção estadual foram os temas mais abordados no encontro que teve sua abertura feita pelo presidente nacional Comte Bittencourt.

Segundo a liderança nacional, Comte Bittencourt, “teremos uma agenda extensa de debates internos e congressos municipais. Como nosso partido sempre entregou boas opções para os eleitores, queremos que, através destes encontros possamos formar grandes e preparados nomes para os próximos pleitos. Por fim, é uma satisfação participar deste evento importantíssimo do Cidadania do Paraná”.

Já o ex-presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, destacou que “as tarefas serão muitas em 2025. Porém, tenho certeza de que o novo presidente, Hélio Wirbiski, está preparado para o desafio”.

Sobre suceder a Rubens Bueno no comando estadual, Hélio Wirbiski afirmou que “é como substituir o camisa 10 de um grande time. Porém, tenho orgulho de dizer que aprendi muito com ele. Tenho certeza de que vou trabalhar muito para conseguir chegar perto do que Rubens Bueno realizou. Junto com todos, vamos fazer um partido cada vez melhor e maior”.

Segundo a secretária geral das Mulheres do Cidadania Paraná, Eleangela Cervilha, “vamos começar nosso planejamento escutando as mulheres que temos no partido. Nosso primeiro objetivo é engajar todas elas para voltarem a ser mais presente no partido. Sabemos que temos mulheres capacitadas e por isso reforço que precisamos de todas”.

Para Guilherme Cardozo, coordenador do planejamento estratégico estadual, “queremos com esse trabalho de organização verificar como está o partido no estado e determinar estratégias e um plano de ação de como vamos fazer para atingir os objetivos principais do partido”.

Por fim, o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, destacou que “Essas reuniões são muito importantes e fundamental em nossa estrutura. Sem dúvidas, é uma forma de manter todos bem-informados sobre as ações que o partido vem desenvolvendo. Mesmo sem ser um ano de eleições, é importante o partido está sempre se aperfeiçoando e evoluindo”.