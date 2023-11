Gil Martins articula APOIOS para a pré-candidatura a prefeito

Anunciou lideranças parceiras nesta segunda-feira

Os vereadores Eduardo Ferreira (Podemos), Rudi (MDB), Buchecha(PSB), Mineiro e Flavinho(ambos do União Brasil) e Vermelho(PTB) e o ex-vereador Cação (MDB). manifestaram apoio à pré-candidatura a prefeito de Santo Antônio da Platina de Gilson Jesus Esteves, o Gil Martins. A decisão foi formalizada em torno de 16 horas desta segunda-feira, dia 20, na câmara.

A maioria posou para as fotos demonstrando que dois terços do legislativo, a partir de agora oficialmente, são oposição ao governo do chefe do executivo Professor Zezão (PSD) e também do vice, Chico Aramon (PL), que já é o escolhido do grupo político situacionista como pré-concorrente.

Em contato com o Npdiario, o ex-vereador Gil (que atualmente está sem partido) garantiu já ter o suporte dos deputados estaduais Cobra Repórter (PSD), Anibeli Neto (MDB), Mauro Moraes (União) e federais Luisa Canziani (PSD), Leandre(PSD), Beto Richa (PSDB) e Luciano Ducci (PSB), do senador Sérgio Moro (União) e dos ex-deputados Alex Canziani (PSD) e Rubens Bueno (Cidadania).

As eleições serão no dia seis de outubro do ano que vem, ou seja, 11 meses e 16 dias.