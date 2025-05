Gil reúne 17 médicos e 13 enfermeiros: assista

Compromisso dos profissionais e da gestão melhora prestação de serviços nas UBSs e PS

O Prefeito Gil Martins recebeu na semana passada a visita de 17 Médicos e 13 Enfermeiros que atuam na Saúde do Município.

Eles trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Pronto Socorro (PS) e estavam acompanhados da Secretária Municipal da pasta, Adriana Cristina Mendes de Almeida.

O chefe do executivo em primeiro lugar destacou o importante trabalho que ‘cada profissional da Saúde tem realizado com comprometimento, cujos resultados estão sendo bem assimilados pela sociedade que entendeu os formatos adotados de início no PS por esta Gestão diminuindo filas de espera e, posteriormente, nas unidades’, disse.

Também foi mencionado sobre as melhorias em outras UBSs e os médicos entendem ser importante uma ambulância para atender exclusivamente essas unidades; e ainda se falou de mais atendimento profissional no PS.

Alguns dos profissionais se manifestaram positivamente diante das mudanças administrativas nos setores da Saúde, melhorando as condições de trabalho, com maior efetivo. Apontaram sobre a agilidade dos serviços de raios-X, o fator dos pacientes que são encaminhados para cirurgias e ficam esperando até dois anos, “essa realidade sendo mudada para melhor”.

Mencionaram ainda que os diagnósticos precisam ter exames rápidos conjuntamente, pois dá mais qualidade na prestação do serviço médico, quando foram informados pelo prefeito que este procedimento já está sendo tratado pela gestão.

A Secretária de Saúde Adriana apresentou resultados das iniciativas planejadas para os 30 primeiros dias e que até o momento tiveram resultados bastante satisfatórios com a sociedade sentindo isso nas consultas nas UBSs, no PS e, ainda na Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF).

Adriana reforçou que o PS está com dois médicos no Pronto Atendimento e um médico no fundo, na Urgência e Emergência, até a meia noite. Depois deste horário fica um médico, já que o fluxo diminui. Mas informou que está sendo analisada a necessidade dentro de pouco tempo de 1 médico na frente e 1 na emergência durante a madrugada. “Eu tenho acompanhado no aplicativo e os atendimentos estão sendo bem rápidos.

A média na frente, contando desde o preenchimento da ficha, triagem e consulta médica, com recebimento de medicação caso seja necessário, está em torno de 25 mi a 30mi. E se for um medicamento que demore um pouco mais, uns 40 minutos.

”Não estamos tendo problemas, inclusive os médicos têm gostado do sistema adotado, porque os dois que ficam à frente, atendendo no Pronto Atendimento (PA), quando chega uma emergência o que está no fundo está em boas condições para manejar só a emergência e isso facilitou muito o processo de trabalho LÁ dentro. Antes, com UM médico só, atendia uma emergência e parava todo o atendimento da frente, com horas de espera”, observou.

Com os profissionais médicos há duas equipes de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que dão todo o suporte. “Temos que acertar alguns detalhes, mas aos poucos, vamos corrigindo e quem ganha com isso é a população”. E completou: “agora está tudo informatizado, temos os dados dos pacientes, através do aplicativo que usamos na gestão e podemos acompanhar em tempo real as consultas dentro do Pronto Socorro”, disse Adriana.

A Secretária concluiu: “a informatização de qualidade é muito importante, porque vamos conseguir do Estado, mais à frente, recursos com esses procedimentos que são realizados ali, pois tudo sendo registrado nos programas do computador, encaminhamos para o governo do Estado para receber fundos”.

O PS tem como Diretora Fernanda Sanches, “que tem feito um trabalho minucioso; sempre atenta aos detalhes da funcionalidade do local, às necessidades e acompanhando as trocas de plantão”, adicionou.

A empresa terceirizada responsável pela contratação dos médicos é a Progresso, de Londrina.

Também participaram da reunião com os médicos e enfermeiros, o Secretário Municipal de Gestão, advogado Tobias de Almeida Gostiche e o Assessor Jurídico, advogado Adilson Anacleto do Carmo.