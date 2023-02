Governador defende a continuidade das grandes obras no PR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta segunda-feira (06) da abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Em discurso aos 54 deputados que compõem a 20ª legislatura do Paraná, ele elencou as conquistas mais emblemáticas obtidas pelo Paraná durante os seus quatro primeiros anos de mandato e disse que está está disposto a trabalhar em parceria com os parlamentares em projetos que tornem o Estado ainda mais moderno.

“É uma satisfação poder estar mais uma vez no parlamento paranaense, onde começa uma nova jornada de importantes debates sobre assuntos de interesse do Estado. A nossa expectativa é fazer um bom diálogo com os deputados e avançar em projetos importantes”, disse Ratinho Junior.

“Trago a mensagem daquilo que já fizemos e do que pretendemos fazer nos próximos quatro anos e é importante que os deputados possam acompanhar esse planejamento para nos cobrar e também nos ajudar a tirar do papel o que temos em pauta”, completou o governador.

A mensagem do governador faz parte do rito institucional previsto na Constituição. Nela, ele apresenta o seu plano de governo aos deputados estaduais e expõe a situação administrativa e econômica do Estado.

Para o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, a presença do governador na primeira sessão do ano é uma demonstração de respeito. “O governador vem à Casa conforme estabelece o regimento interno e a constituição estadual para fazer um relato daquilo que pretende implementar no Estado. Isso é uma obrigação, mas também um sinal de respeito ao poder Legislativo”, disse.

RENOVAÇÃO – Ratinho Junior iniciou o seu discurso mencionando a renovação da casa, que conta com 44,5% de novos deputados nesta legislatura.

Ele também exaltou a presença recorde da bancada feminina, que agora tem 10 deputadas, o dobro do maior marco até então, ocorrido em 2002 e 2018.

“Neste ano, depois de novas eleições, o início dos trabalhos dos representantes escolhidos pela população ajuda a renovar a nossa democracia. É bom ver caras novas e mais mulheres, um marco dessa legislatura”, frisou Ratinho Junior. “Os senhores representam anseios de mais de 11 milhões de pessoas e, com certeza, nos ajudarão a construir um Paraná cada vez mais moderno, justo e equilibrado”.

Números recordes na geração de empregos e de investimentos foram citados pelo governador aos parlamentares como contexto do atual cenário estadual. “Alcançamos o posto de quarta maior economia do Brasil, temos a menor taxa de desemprego desde 2014, após gerar mais de 400 mil novas vagas com carteira assinada, e conquistamos o melhor indicador de redução de desigualdades do Sul do País pela primeira vez na história”, expôs Ratinho Junior.

INFRAESTRUTURA – Obras marcantes já concluídas ou em andamento foram destacadas como exemplos de que o setor de infraestrutura e logística continuará a ser uma das prioridades da nova gestão. Entre elas, estão a duplicação e revitalização de diversas rodovias, como a PR-445, entre Londrina e Mauá da Serra; os trechos da BR-277 em Cascavel e Guarapuava; as duplicações da PR-323 em Umuarama e Doutor Camargo; a duplicação da Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba; a duplicação da Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu; e a revitalização em concreto da PRC-280, no Sudoeste.

“Vamos continuar com a nossa programação de grandes entregas. Teremos a pavimentação entre Mandirituba e São José dos Pinhais e as duplicações de Garuva, na entrada para Guaratuba, entre Matinhos e Praia de Leste e entre Guarapuava e Pitanga. Em breve, estarão em execução a Ponte de Guaratuba e o programa que vai levar pavimentação urbana a 100% dos municípios com até 20 mil habitantes até 2025, anunciado no ano passado”, garantiu o governador.

Também na área de infraestrutura, o governador lembrou do Moegão, projeto já contratado e que vai ampliar expressivamente a movimentação de cargas via trem no Porto de Paranaguá, e a Nova Ferroeste, corredor verde de exportação que transformará a cadeia produtiva do Paraná, abrangendo também os estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Ele ainda se comprometeu a ampliar os projetos habitacionais para a construção de casas populares aos mais vulneráveis e levar mais estrutura aos produtores rurais com tecnologia, segurança energética, hídrica e sanitária.

SAÚDE – Conforme previsto no Plano de Governo, Ratinho Junior disse que dará continuidade à construção dos Ambulatórios Médicos Especializados, com 11 novas unidades no Interior, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o que dará mais agilidade e evitará longos deslocamentos para atendimento. A ação faz parte da estratégia de descentralização da saúde iniciada em 2019 e que ajudou o Paraná a enfrentar a crise sanitária da Covid-19 sem a necessidade de abertura de hospitais de campanha.

EDUCAÇÃO – No ano passado, o Paraná obteve o 1º lugar no Índice Nacional da Educação Básica (Ideb) no ensino médio, fruto, de acordo com o governador, de uma política de modernização da gestão escolar, com aumento das escolas em ensino integral, inserção de disciplinas como educação financeira e robótica, melhorias na infraestrutura dos colégios e o programa Ganhando o Mundo, para intercâmbio de alunos paranaenses para outros países.

“Neste ano, ampliamos ainda mais o ensino integral, lançamos o Ganhando o Mundo Professor, estamos substituindo todas as antigas salas de madeira por novas estruturas e entregamos novos computadores, kits de robótica e carteiras personalizadas às escolas de todo o Paraná”, informou.

PRESENÇAS – Também participaram da sessão o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Guimarães; e a 1ª subdefensora pública-geral, Olenka Lins e Silva Martins Rocha.