Governador participa de reunião em Brasília

Encontro abordou invasão das sedes dos três Poderes da República

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta segunda-feira (09), em Brasília, de uma reunião convocada pelo governo federal com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, da Câmara dos Deputados, Artur Lira, e do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (em exercício), e de outros 26 governadores ou representantes.

O encontro abordou a invasão das sedes dos três Poderes da República no último domingo (08) e foi marcado por discursos em defesa da democracia e da união dos brasileiros. Os atos de vandalismo na capital federal deixaram os prédios públicos gravemente danificados. Os danos ainda estão sendo calculados.

As autoridades reforçaram a necessidade de continuar com as medidas de desmobilização de atos que insuflam posicionamentos antidemocráticos.

Logo após a reunião, os governadores foram pessoalmente à sede do STF. Ratinho Junior reforçou às autoridades federais que o Estado do Paraná permanece à disposição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para auxiliar no que for preciso para a retomada da paz.

Nesta segunda-feira, em manifestação conjunta, os chefes dos Poderes do Paraná defenderam a Democracia, as instituições brasileiras, a soberania do voto popular e a Constituição de 1988. “O Paraná, a exemplo do Brasil, clama por paz, respeito, harmonia, justiça, progresso e colaboração entre as pessoas”, diz a nota.