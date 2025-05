Governador recebe presidente da Vivo e discute ampliação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu com o presidente da Vivo, Christian Gebara, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os dois conversaram sobre potenciais parcerias visando aumentar a conectividade de internet à população paranaense, sobretudo em áreas rurais, a exemplo do que já foi feito com outras empresas do mesmo segmento dentro do programa Conectividade Rural do Paraná.

Atualmente, a Vivo está presente com a sua rede móvel em 387 municípios paranaenses e cobre 99% da população urbana do Estado. Deste total, 26 cidades já contam com a oferta e conexão 5G. Nos últimos quatro anos, a Vivo investiu R$ 1,6 bilhão no Paraná e, apenas em 2024, destinou R$ 104 milhões para o poder público estadual via ICMS.

Segundo o presidente da Vivo, o Paraná é fundamental na história da empresa e também no seu futuro. “A gente vem atuando no Brasil há 26 anos e crescendo no Paraná de maneira constante, com 99% da população urbana coberta. Estamos crescendo na parte agrícola através de iniciativa privada, e agora vamos buscar construir essa parceria com o Estado para aumentar a cobertura dos pequenos produtores rurais”, disse Gebara.

A Fundação Telefônica Vivo – que atua no desenvolvimento de competências digitais junto a educadores e estudantes – também foi uma das entidades que assessorou o Governo do Paraná no processo que incluiu o currículo de computação no ensino médio de 100% das escolas estaduais. O Estado foi o primeiro do Brasil a atingir essa meta, alinhado às normas de Computação na Educação Básica.

“O Paraná se destaca como um Estado onde a educação é uma prioridade e a Vivo, através da sua fundação, quer continuar colaborando com o processo de digitalização das escolas, o que requer cobertura, mas também com o letramento digital, para que as pessoas aproveitem todo o potencial das tecnologias”, comentou Gebara.

Na avaliação do secretário estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, a abertura de diálogo com a Vivo mostra que as grandes empresas do setor de telecomunicação estão interessadas em fazer parcerias com o Estado. “Diferente de outras empresas, a Vivo não tinha uma obrigação legal, mas vieram oferecer serviços que podem aumentar a conectividade do Estado”, disse.

O secretário informou ainda que a equipe técnica da Secretaria já está conversando com a equipe técnica da Vivo para avaliar o melhor modelo para atender as necessidades do Paraná. “Com essa parceria, somada a outras iniciativas que temos com outras operadoras, poderemos fazer do Estado o primeiro do Brasil a estar 100% conectado”, acrescentou Canziani.

PRESENÇAS – Também participaram da reunião o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais da Fazenda, Norberto Ortigara; e da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

Pela Vivo, estiveram presentes também o vice-presidente de Negócios, Alex Salgado; o diretor Regional Sul, Ricardo Vieira; o diretor de Relações Institucionais, Tiago Machado; e as gerentes de Relações Institucionais Erica Napoles e Laiana Souza.