Governador visita sede da Justiça Federal do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou na tarde desta quarta-feira (19) a sede da Justiça Federal do Paraná. Ele foi recebido pelo diretor do Foro da SJPR, juiz federal José Antonio Savaris, e pela vice-diretora, Anne Karina Stipp Amador Costa. O encontro aconteceu na Sala da Direção. Ele também visitou as instalações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), inauguradas em 2022 no mesmo prédio da Justiça Federal.

“Muito importante a presença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui no Paraná. Ele tem nos ajudado em algumas situações que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Foram diálogos importantes em prol da defesa da população paranaense”, disse o governador.

O diretor do Foro destacou que harmonia, diálogo e entendimento entre os poderes é fundamental para o crescimento das instituições. “Uma honra para a Justiça Federal do Paraná receber a visita institucional do governador do Estado. Há sempre espaço para estreitamento interinstitucional e compartilhamento de projetos no âmbito dos Poderes Públicos”, disse Savaris.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) criou em dezembro do ano passado a 10ª e a 12ª Turmas. A 10ª Turma tem competência previdenciária, já a 12ª Turma tem competência administrativa, civil e comercial. A ideia é agilizar a tramitação de processos no Estado.