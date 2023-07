Dep. Guerra protocola pesar por Yamagami

Assassinado ao reagir a tentativa de assalto

O Deputado Estadual Luiz Fernando Guerra protocolou na manhã desta terça-feira (04), na Assembleia Legislativa do Paraná, o pedido de voto oficial de pesar pela morte do sargento aposentado da Polícia Militar, José Sidnei Yamagami.

O PM foi assassinado no último domingo (02), ao reagir a uma tentativa de assalto, em Abatiá, no Norte do Paraná. Yamagami, tinha 52 anos e e participava de uma comemoração na casa de um amigo.

O Senador Sergio Moro também se manifestou lamentando o ocorrido. Nas redes sociais, junto com a foto de uma matéria sobre o ocorrido, ele escreveu “Meus sentimentos à família, aos amigos e à Polícia Militar, pela morte do sargento. Lamentável a violência desses criminosos”.