Dep. Guerra recebe medalha Sentinelas

Solenidade também oficializou passagem de comando do 3º BPM ao m ajor Vicente Carvalho Júnior

O 3º Batalhão de Polícia Militar do Paraná celebrou hoje (18) seus 65 anos de criação. Com comemoração oficial, que teve início às 10h, em Pato Branco, a companhia destacou as mais de seis décadas de operação e de um grande trabalho que é realizado em mais de 16 municípios. O deputado Luiz Fernando Guerra viajou de Curitiba para acompanhar pessoalmente o evento e foi homenageado com a Medalha Sentinelas do Sudoeste, que faz referência à história do sudoeste paranaense.

“Carregar essa medalha no meu peito é motivo de muito orgulho e um combustível para que eu possa estar na Assembleia entendendo os anseios, representando e lutando as dores de vocês. Minha saudação a todos os profissionais dessa corporação tão gloriosa que é a Polícia Militar”, destacou Guerra.

A solenidade contou com a presença de convidados como o Coronel Rubens Garcez da Luz, comandante do 5º CRPM, de Cascavel, ex-comandantes, policiais em exercício e da reserva e lideranças civis e militares que acompanharam a entrega de comando da organização, passando do Tenente-Coronel Heraldo Correia de Lima, que em breve assume outra missão no Paraná, ao Major Vicente Carvalho Júnior que também tem grande conhecimento da região.

O Tenente Coronel Heraldo Correia de Lima agradeceu e citando que sua história na companhia teve início na década de 70, quando o pai serviu o 3º BPM, fez votos de sucesso ao novo comando. “Desejo todo sucesso e sabedoria nessa nova tarefa. Sei que tem habilidades e a determinação necessária para comandar com eficiência essa unidade. Continue a cultivar a união e o espirito de equipe, pois é por meio destes que temos a capacidade de superar todas as adversidades que possam surgir. Aos policiais militares que estarão sob o novo comando peço que continuem a proteger e servir com honra e dignidade essa unidade”, citou em seu discurso.

Luiz Fernando Guerra destacou a importância das ações do 3º BPM na região e reconheceu o trabalho dos policiais militares. “Faço um agradecimento especial aos meus amigos Tenente-Coronel Heraldo Correia e Major Vicente Carvalho Júnior que farão um trabalho brilhante. Tenho convicção que eles têm a ombridade de vir aqui diariamente desempenhar a sua atividade e sua missão porque eles têm o alicerce dentro de casa com suas famílias. Aprendi com os meus pais que devemos sempre fazer o nosso melhor, com muito afinco e muita fé em Deus, porque realmente, na nossa casa é onde temos nosso alicerce para seguir em frente. Então deixo também minha saudação em nome de todas as famílias dos policiais militares porque vocês são a base sólida e fértil para que esses profissionais possam doar a vida em prol da segurança do nosso estado do Paraná”, enfatizou Guerra.

O 3º BPM é um dos mais antigo da Polícia Militar do Paraná e responsável por 16 municípios do Sudoeste do Estado, atendendo uma população de aproximadamente 270 mil habitantes. O batalhão possui três companhias localizadas estrategicamente em Pato Branco, Palmas e Coronel Vivida (Imagens: Comunicação social do 3º BPM).