GUTO fala sobre relação com Curi (assista o vídeo)

“Que Deus possa abençoar quem for o escolhido”

O secretário estadual de Cidades do Paraná, Guto Silva (PSD), participou na noite desta sexta-feira, dia 16, de um evento empresarial em Siqueira Campos. Inquirido sobre sua relação com o o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), que largou na frente como pré-candidato ao governo pelo grupo do governador, e as especulações em torno de seu nome também para a majoritária, disse que o projeto de Ratinho Junior deve continuar.

Sem mencionar o nome do amigo pessoal Alexandre (não há indisposições entre os dois) , afirmou que “a decisão tem uma jornada grande pela frente”. Ou seja, o anúncio final de Ratinho é quem definirá o concorrente efetivamente. Em outras palavras, o time vai acompanhar quem o líder maior indicar.

