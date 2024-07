GUTO SILVA apoia Alexandre Levatti e Giovanne (assista)

Pré-concorrentes à prefeito e vice

O secretário de Planejamento do Paraná, Luiz Augusto Silva, o popular Guto Silva, manifestou seu apoio, nesta quarta-feira, dia 24, aos pré-candidatos a prefeito Alexandre Levatti e vice Giovanne Zanato, em Santo Antônio da Platina.

Ele foi deputado estadual entre 2018 e 2022, e secretário Chefe da Casa Civil do Paraná entre 2019 e janeiro de 2022. Também é empresário e uma das lideranças mais influentes do País. E homem público muito próximo do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Leia também: https://npdiario.com.br/eventos/convencao-de-levatti-sera-segunda-feira-video/