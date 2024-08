HOSPITAL de Santo Antônio da PLATINA recebe arco cirúrgico

Investimento passa de R$ 500 mil

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou nesta quarta-feira, 14, junto com o prefeito Professor Zezão (Podemos), da entrega de um arco cirúrgico ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

O arco cirúrgico é um equipamento que fornece imagens em tempo real, auxiliando os médicos nos procedimentos. Dessa maneira, as intervenções ficam mais precisas, menos invasivas e duram menos tempo. Do ponto de vista dos pacientes, traz mais segurança e melhores resultados clínicos.

O equipamento foi adquirido com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e contrapartida do próprio hospital. O investimento passa de R$ 500 mil.

A unidade de saúde é uma organização filantrópica e 70% dos atendimentos são realizados pelo SUS. “É importante que os moradores de Santo Antônio da Platina e região tenham acesso a serviços de qualidade pelo SUS. Este é um equipamento essencial, que vai modernizar e potencializar os procedimentos cirúrgicos, principalmente nos casos de urgência e emergência”, destacou Romanelli.

Para o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, é importante reforçar as estruturas municipais de saúde para que os atendimentos sejam descentralizados e estejam acessíveis de forma ágil e perto de onde as pessoas vivem. “Com este investimento, muitos pacientes deixarão de percorrer quilômetros atrás de um atendimento. Com esta aquisição, cirurgias de média e até alta complexidade poderão ser realizadas no hospital”, observou.

De acordo com a prefeitura, o equipamento fará frente a uma das principais demandas do sistema de saúde, que são as cirurgias ortopédicas, tanto de emergência quanto os procedimentos eletivos encaminhados pela 19ª. Regional de Saúde. “Outros tipos de cirurgia também poderão ser realizados, e com maior segurança e agilidade. É um grande benefício para a nossa cidade e outros municípios”, assinalou o chefe do executivo.