Hospital Municipal de Ibaiti funcionando

Atendimento 100% pelo SUS

O Prefeito Dr. Antonely informa que o Hospital Municipal é um orgulho não só da população de Ibaiti, mas para todo o Norte Pioneiro, e está funcionando a todo vapor desde a semana retrasada — com atendimento cem por cento pelo SUS.

No domingo, mostrou ao amigo e colega de profissão Dr. Hélio Lemes Queiroz, e para sua esposa Grazielle Queiroz, como ficaram as modernas instalações após a reforma e ampliação. Eles conheceram algumas alas já equipadas, a exemplo do centro cirúrgico, maternidade e pediatria; todas preparadas para atender nossos pacientes de maneira mais ágil e humanizada.

O Prefeito trabalhou com o Dr. Hélio na década de 2000, no antigo hospital. Época em que superaram muitas dificuldades e desafios para oferecer bons serviços de saúde à população. Por isso, diz que foi uma alegria apresentar-lhe nosso novo hospital.