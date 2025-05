Ilumina Paraná leva luz de LED para 100%

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta sexta-feira (14) o programa Ilumina Paraná, operacionalizado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e que visa alcançar 100% dos municípios paranaenses com iluminação de LED. O investimento previsto é de R$ 300 milhões. O anúncio ocorreu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, durante o Paraná Mais Cidades, evento promovido pelo Governo do Estado com gestores dos 399 municípios, e faz parte do pacote de R$ 6 bilhões de investimentos do Estado em todos os 399 municípios paranaenses.

O programa tem como objetivo acelerar a troca dos equipamentos, alcançando 100% das cidades até 2026, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Cerca de 105 municípios serão beneficiados pela iniciativa, que não interfere nas localidades que possuem Parcerias Público-Privadas (PPPs) na iluminação pública, uma vez que é obrigação das empresas substituírem as luminárias.

De acordo com o governador, a saúde fiscal e financeira do Estado está possibilitando grandes investimentos como esse, na iluminação pública. “Isso é qualidade de vida para a população. Quem não cuida das finanças não cuida dos mais pobres. Anunciamos um grande programa de iluminação das cidades em LED, que é muito mais sustentável, eficiente e deixa o município mais bonito esteticamente. Todos os postes do Paraná terão iluminação de LED. É o maior programa da América do Sul”, destacou.

“O bandido é como um morcego, não gosta de claridade, mas sim de escuridão. Uma cidade bem iluminada ajuda na segurança pública, no trabalho da nossa Polícia Militar. Então além de asfaltar todas as ruas da parte urbana de 330 cidades, teremos iluminação de LED para 100% dos postes do Estado”, acrescentou.

A secretária de Estado das Cidades, Camila Mileke Scucato, ressaltou que o programa tornará o Paraná ainda mais eficiente na iluminação pública. “Serão recursos a fundo perdido para trocar todas as luminárias de cerca de 105 municípios. Alguns já estão sendo atendidos pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova e agora o governador determinou que além desses, vamos partir para os outros”, explicou a secretária. “É o Paraná cada vez mais no topo entre os estados do Brasil.”

Atualmente, mais da metade (56,19%) da iluminação pública dos municípios do Estado são de LED. Outros 39,51% são de lâmpadas de vapor de sódio e 4,3% estão categorizados como outros, segundo painel da Secid, com dados da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Além da instalação de luminárias LED, o Ilumina Paraná também irá promover a remoção e descarte adequado dos equipamentos de iluminação pública existentes e, se necessário, a substituição dos braços de fixação das luminárias nos postes.

A Secid realizará atas de preços de acordo com as categorias dos equipamentos, com lâmpadas de menor e maior potência (a depender da necessidade e do projeto da prefeitura), e que ficará disponível para as cidades, que então vão mandar os projetos para a secretaria. O próximo passo é a liberação do convênio e o repasse dos valores. Isso garante que os equipamentos adquiridos sejam de qualidade, com garantia das empresas e manutenções, se necessário.

SUSTENTÁVEL — O programa vai ao encontro da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), em que o Paraná é signatário. Ele atende principalmente os objetivos 7 (Energia Limpa e Acessível) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

O Governo do Estado já incentiva a troca das luminárias de vapor de sódio por LED com o Asfalto Novo, Vida Nova, atendendo 172 municípios e R$ 92,2 milhões investidos em três fases do programa. Agora, com o Ilumina Paraná, prefeituras poderão apresentar projetos apenas para iluminação pública, sem a necessidade de pavimentação.

BENEFÍCIOS — As lâmpadas de LED oferecem uma iluminação mais eficiente, duradoura e econômica. Elas consomem até 60% menos energia do que as de vapor de sódio, o que contribui para a redução na conta de iluminação pública do município. As melhorias também passam pelo campo visual, deixando os locais mais iluminados e, por consequência, mais seguros.

Além dos benefícios econômicos e práticos, o LED é também uma opção ambientalmente mais sustentável, uma vez que não contém substâncias tóxicas, como o mercúrio presente nas lâmpadas de vapor de sódio, sendo 98% reciclável.

MAIS ANÚNCIOS — No mesmo evento, Ratinho Junior também anunciou uma nova fase do Asfalto Novo, Vida Nova, recursos para programas habitacionais e investimentos na pavimentação de estradas rurais e maquinários para os 399 municípios do Estado. Somados, os anúncios somam R$ 6 bilhões aplicados em benefício dos paranaenses, o maior volume de uma só vez.