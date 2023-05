Inauguração de nova sede inicia eleições

De acordo com a deputada Maria Victória

A inauguração da nova sede estadual do Progressistas marca o início do processo eleitoral de 2024. A afirmação foi feita pela presidente estadual da legenda, deputada Maria Victoria, na noite desta segunda-feira (22).

O evento contou com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), do vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), do secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Carlos Ortega (PSD), do vice-presidente do MDB, Renato Adur, da ex-governadora Cida Borghetti, de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões.

“Somos hoje uma das principais forças políticas do Estado do Paraná. Com a nova sede temos um espaço preparado e apropriado para atender nossos pré-candidatos e pré-candidatas. É o início das eleições 2024 para os Progressistas”, disse Maria Victoria.

A deputada adiantou que o Progressistas deve lançar mais de 100 candidatos a prefeito no Paraná. “Estamos investindo na formação e trazendo lideranças que fazem a boa política”.

GESTÃO– De acordo com a deputada a inauguração da nova sede também faz parte do processo de gestão da legenda. “Atualizamos o sistema, recuperamos documentos e estamos reduzindo os custos pela metade”.

O prefeito Rafael Greca destacou que o evento – que reuniu mais de 250 pessoas – mostra “a força do Progressistas em Curitiba e no Paraná”.

O tesoureiro nacional do Progressistas, secretário da Indústria e Comércio Ricardo Barros, a missão para o ano que vem é lançar candidatos competitivos em todas as regiões. ” Gente interessada em trabalhar por aqueles que precisam do poder público”.

A ex-governadora Cida Borghetti agradeceu a presença das lideranças e reforçou a importância da qualificação para atender as demandas da sociedade. ” O Estado e as cidades estão sempre em construção. Vamos continuar trabalhando para construir um país melhor para se viver”.

PRESENÇAS – O evento do Progressistas também contou com a presença dos deputados federais Marco Brasil, Dilceu Sperafico e Toninho Wandscheer; dos deputados estaduais Mateus Vermelho, Soldado Adriano José; do secretário do Planejamento, Guto Silva; a presidente do Mulheres Progressistas, Christiane Yared; do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati; do presidente da Fetranspar, Cel Malucelli; de prefeitos, dirigentes de órgãos estaduais e municipais, vereadores e lideranças de todas as regiões.