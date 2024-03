Instituição do Dia ESTADUAL DOS Legendários do PR

CCJ aprova projeto de lei do deputado Cobra Repórter

Durante sessão desta terça-feira (19), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 858/2023 de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) que institui o “Dia Estadual dos Legendários do Paraná”, objetivando a valorização e conscientização do movimento e de seus membros na promoção da superação, do autoconhecimento e da transformação de pessoas através da fé.

Segundo o projeto, a comemoração será realizada anualmente no dia 4 de maio, quando devem ocorrer eventos, atividades educativas, mobilizações culturais e de expressões religiosas, a valorização do movimento “Legendários” no Estado do Paraná.

“Com esta data comemorativa, queremos valorizar o movimento Legendários, bem como de seus membros, que tanto favorecem para o fortalecimento físico, emocional, espiritual, familiar e social, melhorando efetivamente os vínculos familiares e comunitários. A história desse movimento é permeada de glórias, com a digna missão de renovar a vida das pessoas”, disse o deputado Cobra Repórter.

Iniciado na Guatemala no ano de 2015, os “Legendários” buscam desafiar, inspirar e despertar a ligação do homem a Deus, proporcionando uma profunda experiência espiritual e de fortalecimento das suas capacidades. O movimento veio para o Brasil em 2018 e hoje está presente em pelo menos dez estados, contando com mais de 5500 legendários. No mundo, já são mais de 42 mil legendários em 13 países.