Junho Violeta reforça e combate violência contra TODOS idosos

Campanha incentiva denúncias

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Paraná e autor da Lei do Junho Violeta (Lei 20.252/2020), destacou nesta segunda-feira (2) a importância da campanha na luta pela dignidade e respeito à população idosa.

“O Junho Violeta tem como objetivo garantir a dignidade, promover ações de proteção, combater a violência contra os idosos e defender seus direitos”, afirmou o parlamentar.

Dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que a violência contra idosos segue em crescimento. Em 2024, o Disque 100 registrou 179 mil denúncias de agressões contra pessoas idosas em todo o Brasil. No Paraná, foram contabilizadas 2.873 denúncias apenas no primeiro semestre deste ano, número superior ao mesmo período de 2023, que registrou 2.659 casos.

Entre os principais tipos de violência relatados estão abandono, agressões físicas e verbais, discriminação e negligência. A campanha Junho Violeta reforça a importância de denunciar qualquer tipo de abuso. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo Disque Idoso Paraná, no número 0800 141 0001. As ligações são gratuitas e sigilosas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Como símbolo da campanha, utiliza-se um laço na cor violeta. Além disso, prédios públicos e privados são incentivados a iluminar suas fachadas com a cor durante o mês, como forma de chamar a atenção da sociedade para a causa.

A Assembleia Legislativa do Paraná também será iluminada de violeta durante parte do mês em apoio à campanha. Segundo Cobra Repórter, o Junho Violeta integra um amplo trabalho de conscientização sobre a realidade dos maus-tratos sofridos por idosos e a necessidade de denunciar todas as formas de violência.

Desde 2017, o Paraná também promove, na primeira semana de junho, a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos. Neste período, a Secretaria de Estado da Saúde intensifica a divulgação de materiais educativos e ações de prevenção em parceria com as Regionais de Saúde e os 399 municípios do Estado.

O deputado lembrou ainda que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia mantém um canal específico para denúncias pelo site: www.defesadosidosos.org “Todas as denúncias recebidas são encaminhadas imediatamente às autoridades competentes. Nosso papel, enquanto Legislativo, é sensibilizar a população e fortalecer as políticas públicas de proteção aos idosos”, finalizou Cobra Repórter.