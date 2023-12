JUSTIÇA FEDERAL inocenta José Dirceu

Não comprovada prática de lavagem de dinheiro

O juiz federal Fábio Nunes de Martino, da 13ª Vara Federal de Curitiba, absolveu o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu em processo oriundo da Lava Jato. De acordo com a sentença, o Ministério Público Federal (MPF) não apresentou provas que comprovassem a prática de lavagem de dinheiro, como acusava o MPF.

“Hoje é um dia de muita alegria! Meu pai finalmente foi inocentado em ação da Lava Jato, provando que o caminho pode ser árduo, pode demorar, mas a verdade sempre prevalece! Tenho um orgulho imenso da história que meu pai representa para o PT e para a esquerda brasileira e mundial. A sua capacidade intelectual e leitura política incomum, sua coragem e força para mudar as coisas me inspiram grandemente”, disse Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados.

O processo envolvia contratos com as empreiteiras UTC e Engevix. A apresentação da denúncia coincidiu com o dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiria sobre um pedido de liberdade provisória para o ex-ministro. Embora a motivação do MPF foi interpretada como tentativa de pressionar o STF, Dirceu obteve o habeas corpus, o que permitiu que ele aguardasse em liberdade o desfecho dos recursos processuais.

O juiz também referenciou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em fevereiro do mesmo ano, também descartou a condenação de Dirceu por lavagem de dinheiro. “Viva Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro e, para meu privilégio, o pai que tanto amo!”, completa Zeca Dirceu.