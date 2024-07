Justiça suspende divulgação da pesquisa em Curitiba

“Vícios no registro comprometem legalidade e confiabilidade”

A juíza eleitoral Giani Maria Moreschi concedeu liminar impedindo a divulgação da pesquisa do instituto Linear em Curitiba. A divulgação estava marcada para esta segunda-feira (29).

A liminar foi solicitada pelos advogados do Partido Progressistas que apontaram vícios no questionário ao excluir de forma aleatória quatro pré-candidatos das pesquisas estimuladas. A pré-candidata Maria Victoria (foto), aparecia em apenas um dos cenários levantados.

Segundo a magistrada, “está demonstrado pela presença de vícios no registro da pesquisa que comprometem sua legalidade e confiabilidade”.

A decisão aponta ainda que a divulgação de uma pesquisa com vícios de formalidade e potencialmente imprecisa, “poderia causar um impacto negativo e irreversível no equilíbrio e na higidez do pleito eleitoral”.