Luísa Canziani discute desenvolvimento infantil

No 11º Programa de Liderança Executiva

A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) foi a única parlamentar paranaense selecionada para participar do 11º Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento na Primeira Infância.

O evento, organizado em parceria entre Universidade de Harvard, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Insper, abordou a equidade e o impacto no desenvolvimento da primeira infância no Brasil com o objetivo de sensibilizar e engajar gestores públicos, acadêmicos e representantes da sociedade civil quanto à importância do desenvolvimento infantil, da ciência e do apoio para a criação de políticas públicas voltadas à primeira infância.

Cerca de 40 pessoas participam do programa, que ainda terá mais dois módulos, que serão realizados de junho a setembro: o próximo será a distância, quando deverá ser elaborado o plano de ação; e o último será de forma presencial, em São Paulo. “Foi um curso muito produtivo onde tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos e compartilharmos conhecimentos sobre a ciência do desenvolvimento da primeira infância, um tema que estudo muito e de fundamental importância para o desenvolvimento humano saudável”, salienta a deputada Luísa.

Na foto estão a deputada federal Luísa Canziani; Ruth Jurberg, coordenadora do Programa Cidade Integrada (RJ); Paula Belmonte, deputada distrital; e Laura Carneiro, deputada federal (PSD-RJ).