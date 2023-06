Lupion garante mais R$ 2,2 milhões para saúde de SAP (vídeo)

Hospital Nossa Senhora da Saúde adquire equipamentos essenciais

O Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) recebeu nesta sexta-feira (23) a visita do deputado federal Pedro Lupion e expressou sua gratidão pela destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$307.880,00. O investimento permitiu a aquisição de uma lavadora ultrassônica e uma autoclave de 400 litros, equipamentos de extrema importância para garantir a qualidade e a segurança no processamento de produtos e materiais de saúde.

A lavadora ultrassônica desempenha um papel crucial na etapa de limpeza dos instrumentais médicos. Esse equipamento eficiente proporciona confiabilidade e agilidade, assegurando que os materiais sejam higienizados adequadamente, reduzindo o risco de contaminação e promovendo um ambiente seguro para os pacientes.

Já a autoclave é um dos itens essenciais em qualquer hospital, sendo responsável pela esterilização de aparelhos, instrumentos e materiais não descartáveis. Com o uso de temperaturas extremas, esse equipamento garante a eliminação de qualquer risco de contaminação, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Sua aquisição fortalece a capacidade de esterilização do HNSS, contribuindo para a segurança no atendimento médico. A autoclave tem um papel crucial na rotina de um hospital. Ela auxilia nos processos de esterilização de artigos hospitalares, trazendo agilidade e resolutividade, sempre com segurança e qualidade.

A administração do HNSS, em conjunto com seus diretores e colaboradores, reconhece que esses equipamentos representam um importante avanço em direção a melhorias contínuas. O hospital reafirma seu compromisso em oferecer serviços de qualidade, buscando aprimorar constantemente sua infraestrutura e tecnologia em benefício daqueles que buscam atendimento médico de excelência.

Mais dinheiro – Além disso, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda impositiva individual no valor de R$ 400 mil para adequação do Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Esse recurso será fundamental para fortalecer e ampliar os serviços de saúde oferecidos à população de Santo Antônio da Platina e região.

Pedro assegurou que, a cada ano (o mandato dele terminará em 2026) destinará pelo menos R$ 500 mil para a saúde platinense, assim, dos atuais 307 mil e R$ 400 mil serão acrescidos mais R$ 1,5 milhão, chegando a R$ 2,2 milhões, “mas esse não é o limite”, adicionou.

Lupion enfatizou a importância das emendas para melhorar o atendimento de saúde na cidade e reiterou seu compromisso em fornecer serviços de saúde de qualidade para os municípios. “Minha família e eu residimos em Santo Antônio da Platina e reconhecemos a importância do Hospital Nossa Senhora da Saúde para a cidade e toda a região do Norte Pioneiro. Estou à disposição da diretoria do HNSS, dos médicos, dos profissionais da saúde, da Prefeitura e da Câmara Municipal, pois, juntos, podemos aprimorar constantemente o atendimento à população”, afirmou o deputado.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde agradeceu a contribuição do deputado e expressou o compromisso em utilizar os recursos de maneira eficiente e transparente, buscando aprimorar continuamente os serviços prestados e oferecer um atendimento ainda mais qualificado aos pacientes.

Com essa importante colaboração, Santo Antônio da Platina dá mais um passo em direção ao fortalecimento do sistema de saúde municipal, reafirmando seu compromisso em oferecer uma assistência médica de excelência à população.

Agradecimentos – Pedro estendeu seus agradecimentos: ao Provedor do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Lauro Origa; ao 1º Secretário, José Roberto Mota de Barros; à 2ª Secretária, Edna Bordignon; ao 1º Tesoureiro, Mário Negrisoli; ao 2º Tesoureiro, Leônidas da Silva Neto; ao prefeito José da Silva Coelho Neto (Zezão) e vice-prefeito Francisco Monteiro (Chico da Aramon); aos secretários municipais: Cristano Benedito Lauro (Assistência Social) e Gislaine Galvão (Saúde); e aos médicos e autoridades do município que participaram do evento.