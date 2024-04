Pedro Lupion realça importância de Lígia

Falecimento provocou consternação

“Lamento muito o falecimento da amiga Lígia Medeiros Buso. Perde o Agro, o Norte Pioneiro e principalmente perdemos uma mulher batalhadora, aguerrida e defensora dos produtores e produtoras. Meus sentimento sincero ao Paulo Buso e aos filhos Pedro, Gustavo e Paola e familiares”.

A manifestação é do deputado federal Pedro Lupion.

Ela perdeu a vida no Hospital das Nações, no bairro Jardim Social,em Curitiba.

A produtora rural, presidente do Comitê de Pecuária Moderna do Norte Pioneiro, vice-presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) Lígia F. Medeiros Buso (fotos e vídeos) tinha 66 anos, faleceu nesta quarta-feira, dia dez. Ela não resistiu a um câncer no fígado, descoberto há pouco mais de um mês.

Mulher dinâmica, muito querida e respeitada, era casada com Paulo Buso, presidente do Sicredi Norte Sul.

Confira notícia em primeira mão: https://npdiario.com.br/capa/falece-lider-do-agronegocio-ligia-medeiros-buso/

Recorde entrevista ao Npdiario: https://npdiario.com.br/economia/lideres-defendem-agropecuaria-do-np/

Leia ainda: https://npdiario.com.br/economia/sucesso-no-encontro-das-mulheres-do-agro-em-santo-antonio-da-platina/

Veja também: https://npdiario.com.br/economia/viagem-a-israel-reune-lideres-relata-roma/

E mais: https://npdiario.com.br/economia/mulheres-fortalecem-agronegocio-no-norte-pioneiro/