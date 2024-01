Maioria das cidades “Amigas do Idoso” ESTÁ NO PARANÁ 

São 76% dos municípios brasileiros

“É com grande satisfação que destaco aqui o anúncio do Governo do Estado de que o Paraná concentra 76% dos municípios brasileiros certificados pelo Programa Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Com 29 das 38 cidades certificadas, o Estado lidera o ranking nacional, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Paraná.

A mais nova cidade paranaense a integrar a lista é Araucária. O município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) preencheu os requisitos e foi incluída no rol no início deste ano. Além disso, mais nove municípios estão em processo de adesão: Manoel Ribas, Santa Izabel do Oeste, Ponta Grossa, Maringá, Salto do Lontra, São Mateus do Sul, Pérola, Corumbataí do Sul e Toledo.

A meta da secretaria estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa é tornar o Paraná o “primeiro amigo da pessoa idosa mundial”, com 100% das cidades certificadas pela rede global. Atualmente, 1,9 milhão de pessoas com 60 anos ou mais vivem no Estado, o equivalente a 16% da população.

“Os dados corroboram o compromisso do Governo do Estado de garantir o direito das pessoas idosas e desenvolver ações públicas voltadas para a terceira idade para um envelhecimento saudável dos paranaenses! Como exemplo, podemos citar os Condomínios para Idosos. Com foco no bem-estar, eles já são referência nacional: moradias disponíveis à população acima dos 60 anos em locais com infraestrutura de saúde, lazer e assistência social”, disse o deputado Cobra Repórter.

O deputado destaca ainda o trabalho integrado entre os poderes Legislativo e Executivo. “Queremos saber da população quais são as reais necessidades dos nossos idosos, por isso estamos realizando seminários em todas as regiões do Estado. No ano passado, realizamos seminários nas cidades de Londrina, Cascavel e Santo Antônio da Platina. Esse ano, teremos novas ações já previstas”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Ele ainda lembra que a Comissão possui um site: “é o www.defesadosidosos.org. O nosso site serve como um canal de recepção de denúncias, reclamações e sugestões. Participem”.

Confira a lista dos municípios certificados no Paraná de acordo com a Agência Estadual de Notícias:

Bom Sucesso do Sul

Chopinzinho

Dois Vizinhos

Itapejara D’Oeste

Nova Esperança do Sudoeste

Pato Branco

Pérola da Oeste

Realeza

Renascença

Santa Tereza do Oeste

Santo Antônio do Sudoeste

Sulina

Planalto

Salgado Filho

Barracão

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Colombo

Enéas Marques

Irati

Prudentópolis

Vitorino

Curitiba

Francisco Beltrão

Londrina

Guarapuava

Verê

Araucária