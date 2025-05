Mais de R$ 3 milhões de investimentos para a Educação municipal

Através da Itaipu e Amunorpi

A Secretaria Municipal de Educação fecha os primeiros cinco meses da nova gestão com uma conquista marcante, que é o investimento calculado em R$ 3.600.000,00 de material didático e literário vinculado ao Projeto “Aprova Brasil” e ao Programa “Mais Ideb” para a rede de ensino. Veio do governo federal via Itaipu Binacional.

Os livros e outros itens chegaram em 20 de maio, beneficiando Santo Antônio da Platina como o primeiro da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e esta associação é a segunda contemplada entre as outras espalhadas pelo Estado, o que comprova o esforço de uma semente que foi lançada ainda na gestão do ex-presidente da Amunorpi, o Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

Amunorpi

“Nós estamos fazendo a nossa parte hoje, mas foi o Germano que primeiro teve a sensibilidade de beneficiar nossa região com estes materiais de qualidade. Fico feliz por termos continuado com a missão e trazer este material para os municípios da Amunorpi, dando melhores condições para os alunos estudarem e os professores trabalharem. Isso agrega qualidade para o futuro, porque somos passageiros e devemos deixar uma Educação de referência no Estado”, disse o prefeito de Jaboti, Régis William Siqueira Rodrigues, atual presidente da Amunorpi.

Por falar em Amunorpi, a secretária administrativa Michelli Naide Sanches Garcia, foi muito elogiada pelo esforço empenhado desde 2024 para que a Associação fosse contemplada com o material da Educação. “Estou transbordando de felicidade. Deus fez isso e sou grata por terem acreditado que conseguiríamos, nos empenhamos, elaboramos um trabalho estruturado e, hoje, a concretização”.

Matriculados

Serão beneficiados com o material 4.494 matriculados na rede municipal de ensino platinense. A Educação Infantil do Berçário ao Infantil IV tem aproximadamente 1.101 alunos. Do Infantil V ao 5º ano são 3.393 estudantes, totalizando 4.494 matriculados este ano, informou uma das coordenadoras do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal, Adriana Aparecida Valenga Dal Ry.

Secretária

A Secretária Municipal de Educação e Esporte de Santo Antônio da Platina, Lucimara Ildefonso, recepcionou a Primeira-Dama Fátima Izak; a Vice-Prefeita Terezinha Maiorky (atual Secretária de Assistência Social); o Secretário de Gestão, Tobias de Almeida Gostiche; diretores de Escolas, de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e servidores. “É com grande satisfação que recebemos hoje da Amunorpi, em parceria com a Itaipu Binacional, a Coleção “Aprova Brasil” do Projeto “Mais Ideb” para os alunos do 1º a 5º ano com livros didáticos, formação pedagógica para os professores, assessoria pedagógica. É um material de extrema importância para o avanço e o crescimento dos nossos alunos”.

De acordo com a Secretária Lucimara “temos a Prova Brasil no final do ano e este material vai ser de muita ajuda, um apoio excepcional para os alunos que irão fazer os Idebs nos próximos anos e já estarão sendo preparados desde o 1º ano”.

Ela acrescentou que “também estamos recebendo com muita satisfação o Território da Leitura que é uma Coleção de Literatura para os alunos do Infantil IV ao 5º ano. Então vamos ter materiais, livros de literatura excelentes para trabalhar o gosto pela leitura dos nossos alunos, desde os nossos pequenos do Infantil IV. Eu agradeço a Michelli que foi muito parceira, correu atrás, cadastrou o projeto e por causa dela e da Amunorpi que nós estamos recebendo este material. Serão mais de 4.400 alunos beneficiados. Com certeza, lá no final do ano, quando nossos alunos forem realizar a prova, eles estarão bem mais preparados por conta da ajuda deste material que recebemos”.

E concluiu a Secretária: “agradeço aos diretores e professores, ao prefeito Régis por estar aqui conosco; o privilégio da presença da Fátima, que é uma parceira, que vibra conosco a cada conquista; à Terezinha que sempre está do nosso lado; toda nossa equipe de trabalho e ao prefeito Gil Martins por confiar esta missão a todos nós”. O prefeito, na ocasião, estava em compromissos oficiais em Brasília (DF).

Novos tempos

“É uma satisfação receber o presidente da Amunorpi, o Régis e nossa gratidão por seu esforço porque é um momento especial. Santo Antônio da Platina, primeiro município a receber este importante material da Educação. Parabenizo a Secretária Lucimara, a Célia, diretores, professores. Recordo quando estudava, na minha época de adolescente, morava no Sítio e vinha a pé para a cidade. Era um tempo mais difícil e hoje está tudo mais avançado”.

Aprendizado

A primeira-dama Fátima Izak disse que “é uma alegria imensa Santo Antônio da Platina ser o primeiro município beneficiado do Norte Pioneiro. É um material de excelente qualidade. O nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) vai melhorar, hoje é de 6.4. O material é um incentivo para os alunos estudarem. Vamos deixar o aprendizado mais atrativo”.

Otimismo

Também fizeram uso da palavra à coordenadora de Ensino Fundamental, Célia Maria “melhorar nosso Ideb é um sonho de todos nós, sozinho não chegamos a lugar algum”; o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Valdir de Souza “estamos melhorando vários setores cada dia mais” e a Professora e Diretora do Cmei Hermínia Patrial, Gerusa Baião “fazer parte deste momento da Educação do Município é de imensa alegria. Não desistimos da Educação”.

Aprova Brasil

A mãe do Projeto “Aprova Brasil” em evidência é a Itaipu, cujo objetivo busca aprofundar a compreensão e o desenvolvimento de habilidades essenciais em leitura e matemática. O “Aprova Brasil” também oferece suporte aos professores, com formação, materiais e ferramentas para auxiliá-los na aplicação do projeto e no desenvolvimento das habilidades dos alunos. E o Programa “Mais Ideb” é financiado por meio de um convênio entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

A Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Merenda Escolar de Santo Antônio da Platina estão localizados na Rua Curitiba, nº 338, Jardim Santa Cruz.