Maria Victoria defende prefeitura 100% digital

Durante sabatina na ACP

“Com respeito ao dinheiro público, responsabilidade e boa gestão nós queremos contribuir com uma cidade cada mais humana, sustentável e justa”. Essa foi uma das declarações a candidata a prefeitura de Curitiba, Maria Victoria (PP), durante a sabatina na ACP (Associação Comercial do Paraná). A candidata participou do evento para apresentar suas principais propostas e responder aos representantes do setor.

Uma das principais propostas da candidata é a desburocratização e informatização completa dos processos na prefeitura. “Vamos fazer uma prefeitura 100% digital. Hoje ainda existem processos físicos na Prefeitura. Também quero integração completa das secretarias, para dar um serviço de mais qualidade para o cidadão. Para efeito de comparação o Estado do Paraná demora 8 horas para abrir uma empresa. E em Curitiba, demora mais de 48 horas”, comparou.

SAÚDE – A candidata explicou que baseada no Fala Curitiba, a saúde é o que mais preocupa os curitibanos. Explicou que a proposta passa pela compra de consultas especializadas para zerar a fila de espera por consultas especializadas.

“Mutirões de atendimentos a exemplo do que faz o Corujão em São Paulo. Com R$ 20 milhões se resolve isso. A previsão orçamentária é de mais de 14 bilhões, sendo R$ 3 bilhões para a Saúde”, pontuou.

Maria Victoria reforçou que segurança é a segunda maior preocupação dos curitibanos. “Polícia na rua a solução. A previsão legal do efetivo da Guarda Municipal são 2.999 agentes, e temos 1.400. A proposta é fazer o concurso, equipar a Guarda, transformar em Polícia Municipal e usar a tecnologia a favor do cidadão”, disse.

OBRAS – Outra proposta que faz sucesso é o Mais Curitiba no meu Bairro. Maria Victoria contou que se trata de um pacote de melhorias nos bairros mais afastados, incluindo asfalto, calçada, iluminação pública de LED, praças e ambientes públicos bem cuidados. “Que esse orgulho de Curitiba seja para todos os bairros”, apontou.

RADARES E ESTAR – Maria Victoria destacou também a proposta de transformar os radares em radares educativos, com duas advertências antes das multas para infrações leves e conceder 30 minutos de gratuidade no Estar. “Os radares serão bem sinalizados, não haverá radares escondidos e terão função educativa. E o Estar vai facilitar a vida do cidadão e estimular o comércio no centro e nos bairros”.

Para o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antonio Gilberto Deggerone, o evento cumpriu o objetivo de ser “um exercício democrático”.

“As pessoas querem escolher o destino do município. A ACP fez esse exercício nas eleições deste ano para os candidatos apresentarem seus planos e o que podem apresentar, o que cada um pode oferecer ao município de Curitiba”, disse.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Maria Victoria é empresária, formada em administração hoteleira na Suíça, fez estágio por seis meses na China e participou de missões humanitárias na África.

É pós-graduada em Gestão Pública e cursou MBA em Relações Governamentais na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Estudou sobre primeira infância na Universidade de Harvard (EUA).

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.

Foto: Higor Tchaika/ACP