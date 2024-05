Dep. Maria Victoria também formaliza DOAÇÃO de órgãos

Autorização Eletrônica registra cadastro

A deputada estadual Maria Victoria (PP) formalizou o desejo de ser doadora de órgãos utilizando a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). A parlamentar fez o cadastro, nesta terça-feira (28), durante a assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e o Colégio Notarial do Brasil (CNB), para aumentar a divulgação da AEDO no Estado do Paraná.

“É uma medida simples que pode salvar muitas vidas. É uma grande satisfação podermos contribuir com essa ação liderada pelo Colégio Notarial do Brasil”, afirmou. “Eu testei a plataforma neste momento, fiz minha inscrição. É muito fácil e rápido. Esta aprovadíssima”, disse.

O acordo de cooperação técnica assinado pelos deputados Ademar Traiano (PSD), presidente da Assembleia; Alexandre Curi (PSD), 1º secretário; Maria Victoria, 2ª secretária; e por Daniel Driessen Junior, presidente do Colégio Notarial do Paraná, permite a veiculação, nos canais de comunicação do Legislativo, de informações sobre a nova ferramenta, que é gratuita, e desburocratiza a manifestação da vontade de ser doador.

A autorização eletrônica está disponível gratuitamente pelo site www.aedo.org.br e por meio da Central Nacional de Doadores de Órgãos. O interessado em doar órgãos preenche um formulário diretamente na plataforma e-Notariado, que é recepcionado pelo cartório selecionado