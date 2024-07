Maria Victoria lança Progressistas PET

Numa iniciativa pioneira no país

A presidente estadual do Progressistas, deputada estadual Maria Victoria, fez o lançamento do Movimento Progressistas Pet em Curitiba neste domingo (30). A iniciativa pioneira no país tem o objetivo de promover políticas públicas e ações voltadas à proteção e bem-estar dos animais.

“É um orgulho ser o primeiro partido e o primeiro Estado do Brasil a ter esse tipo de movimento. É uma causa nobre, fazer a conscientização da sociedade sobre os cuidados e trabalhar por políticas públicas mais efetivas voltadas ao bem-estar de todos os animais”, disse com sua cachorrinha Jolie, de 16 anos, no colo.

Pré-candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria reforçou a defesa da causa animal e recordou que uma das propostas apresentadas na campanha à prefeitura de Curitiba em 2016 foi a construção do Hospital Veterinário Público de Curitiba.

“Estava no nosso plano de governo e hoje vai virar realidade com investimentos do prefeito Rafael Greca, do vice-prefeito Eduardo Pimentel, do deputado federal Mateus Laiola e do grande trabalho liderado pelas protetoras e ONG´s”, frisou.

AVANÇOS – O evento reuniu mais de 200 lideranças e protetores animais da capital. O Progressistas Pet de Curitiba será coordenado por Cida Leit e Malu Mello. No Estado o Movimento é presidido pela vereadora de Londrina, Dani Ziober.

Cida Leit atua na causa animal há 20 anos e afirma que a criação de um movimento partidário voltado aos animais é “a realização de um sonho. Somos pioneiros com a preocupação com a causa animal. Temos muito o que fazer e agora teremos um espaço para buscar mais políticas públicas”.

Malu Mello classificou como gratificante o trabalho em defesa dos animais. “Eu tenho acompanhado muito o trabalho dos protetores independentes e eu vejo o quanto eles sofrem. É o nosso dever proteger e auxiliar essas pessoas que realmente estão engajadas na causa”.

Uma das primeiras ações do Progressistas Pet de Curitiba foi arrecadar ração para os animais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em poucas semanas foram arrecados mais de 500 quilos de ração, os alimentos já foram enviados ao Estado gaúcho.

Entre as iniciativas planejadas pelo Progressistas Pet estão programas educativos para conscientizar a população sobre a importância do respeito aos animais, abordando temas como adoção responsável, castração e o impacto positivo de escolhas éticas.

CASTRAMÓVEL – A presidente estadual do Movimento, vereadora Dani Ziober, é protetora animal há 38 anos e classifica a dedicação aos animais como uma “missão de vida”. “Neste período grandes passos foram dados, como a punição para maus tratos, proibição de fogos de artifício com barulho em algumas cidades. Esse movimento vai se espalhar pelo Estado é uma valorização da causa animal”.

Lançado no final de Março em Londrina, o Progressistas Pet está presente também em Astorga, Maringá e Sarandi.

Ziober agradeceu o apoio do Progressistas para a criação do movimento pioneiro e lembrou que o investimento para castramóveis foi uma ação iniciada na gestão de Ricardo Barros no Ministério da Saúde.

“Estivemos em Brasília para solicitar e com a decisão do então ministro Ricardo Barros foi aberta uma rubrica possibilitando investimentos em castromóveis”.

O evento também contou com a presença dos vereadores Mauro Bobato e Oscalino do Povo, do presidente do IPEM do Paraná, Cesar Mello, do presidente do Instituto Curitiba de Saúde, Tiago Waterkemper, do regional da Cidade Industrial de Curitiba, Raphael Keiji, presidentes de ONG´s, protetores de animais e lideranças de diversas regiões de Curitiba e da Região Metropolitana.