Victoria quer internamento involuntário na situação de rua

Com autorização familiar

A candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria (PP), afirmou, nesta quinta-feira que vai tratar de forma individualizada a população em situação de rua. Em entrevista à rádio CBN, a candidata também se comprometeu a revitalizar o Centro de Curitiba, estimulando o comércio e aumentando a segurança na região.

Entre as propostas, Maria Victoria apresentou o programa Anjos do Bem, que une assistência social e saúde pro meio de módulos móveis e a criação de um Cadastro Voluntário de Pessoas Desaparecidas e Dependentes Químicos, que vai possibilitar o internamento involuntário com a autorização familiar, conforme a lei autoriza.

“Nossa proposta é individualizar. Olhar para cada um. Se a situação é dependência química. Se é situação de tráfico de drogas. Temos que ter pulso firme, no caso de dependência e viabilizar o internamento involuntário com a autorização das famílias, isso já é previsto pela lei. Com a declaração da família, o poder público consegue ofertar esse serviço para a população”, esclareceu.

“Dias atrás eu conheci na Rua XV de Novembro o senhor João que me contou a história da vida dele. E quem o tirou da rua foi a Igreja. Precisamos expandir essas parcerias. Ninguém quer morar na rua. Rua não é lugar de gente. Todo mundo anseia por uma vida digna”, constatou.

O plano de governo da candidata traz a proposta de Revitalização do Centro por meio da elaboração de um projeto completo de infraestrutura, a oferta de serviços públicos, incentivos fiscais aos comerciantes e ampliação da segurança das ruas e quadras da região.

CRECHES – Em três blocos a candidata à Prefeitura de Curitiba conversou sobre os principais assuntos de quem vive na cidade como transporte coletivo, educação, mobilidade urbana, segurança pública, dentre outros.

“São 10 mil crianças em Curitiba na fila de espera e milhares de mães que não podem trabalhar e que nem sempre contam com rede de apoio”, apontou a candidata e mãe de três curitibinhas.

“Sempre falei de primeira infância e que de 1 a 6 anos é quando as crianças têm mais possibilidades de se desenvolverem”, acrescentou.

Para isso, Maria Victoria tem a solução do vale-creche. Ampliando os convênios com escolas de educação infantil particulares para zerar a falta de vagas em creches. Outra ação inovadora é a ampliação dos CMEIs com horários estendidos até 20 horas.

“É o nosso projeto CMEI Capivarinha. Recursos têm, o que precisa é boa vontade. Dessa maneira dá para trabalhar a demanda do setor, inclusive as reivindicações dos servidores da educação”.

PATRULHA DA CRIANÇA – Maria Victoria também falou sobre segurança pública, um dos temas que mais aflige a população do centro e dos bairros.

Falou sobre a valorização da Guarda Municipal, compra de veículos blindados e explicou sobre a Patrulha da Criança e do Adolescente para proteger às crianças a exemplo do que ocorre com as mulheres vítimas de violência. Tal medida será viável porque está no radar do seu programa a ampliação do efetivo guardas municipais. “Hoje só temos 1,4 mil e vou contratar para completar os 2.999 guardas municipais previstos na lei”.

Ainda sobre incremento de segurança ela falou do uso da tecnologia e conectividade a serviço do cidadão. “O ponto de ônibus seguro já tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Funciona com tecnologia, com conectividade. Eles são selecionados, transformados em tela. As mulheres que saem para trabalhar muito cedo, ainda no escuro, que se sentem inseguras, acionam e isso vai para uma tela. Está na hora de termos uma mulher prefeita com essa sensibilidade até para que as mulheres se sintam mais seguras”, destacou.

MOBILIDADE – Maria Victoria reafirmou à CBN Curitiba que não inclui metrô, assim como já não incluía em 2016, em função do alto custo e por ouvir a população de Curitiba.

“De acordo com o Fala Curitiba não é o que a população quer. Nossa proposta são os ônibus movidos a biocombustível. O ônibus elétrico é muito bacana, mas custa três vezes mais. Depois você tem que trocar a bateria e cria um passivo ambiental absurdo que a Alemanha ainda não deu conta. E nós também teremos que lidar com isso. O Biocombustível é mais sustentável”, sentenciou.

Maria Victoria defende a construção do VLP (Veículo Leve sobre Pneus) ligando a Rodoferroviária ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, utilizando a canaleta da Avenida das Torres. Essa linha faria parte da integração com a rede atual criando uma conexão ágil, limpa e eficiente com uma das cidades mais importantes da Região Metropolitana.

“São 16 quilômetros e é mais barato de fazer, em um eixo cartão postal, linha reta. Enquanto o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) custa na ordem de R$ 2,5 bilhões, o VLP é mais sustentável e está o valor é de R$ 300 milhões”, comparou.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.