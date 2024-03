Migração inglesa no Norte completa 100 anos em 2024

Cônsul recebido pelo Deputado Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) recebeu nesta semana o cônsul Adam Patterson e apresentou o projeto que celebra em 2024 o centenário da imigração britânica no Norte do Paraná e aponta Londrina como cidade-berço do processo migratório inglês. “Eu sou londrinense, pé vermelho, com muito orgulho. a colonização da região seguiu o modelo colonial britânico. Neste sentido, noções britânicas de planejamento conjunto das áreas urbana e rural foram transferidas para cá, entre elas corolários da proposta cidade jardim, então debatida e aplicada não só na Inglaterra mas em todo o mundo colonial britânico”.

A celebração do centenário da imigração britânica, segundo Romanelli, terá programação cultural, de memória e história da região e de Londrina, para manter viva a tradição cultural da cidade e do norte do Paraná. “Os ingleses, ao observar a névoa característica da mata da região, viram semelhanças com a neblina da cidade de Londres, e a fim de homenagear suas origens denominaram a comarca de “Londrina”, que significa “pequena Londres” em homenagem à capital inglesa”, disse o deputado sobre o projeto que tramita na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na Assembleia Legislativa.

O cônsul Patterson agradeceu o deputado por apresentar o projeto de lei no legislativo. “Esse ano é um marco histórico para celebrar o aniversário de 100 anos da vinda da Paraná Plantations e logo depois a subsidiária brasileira Companhia de Terras Norte do Paraná que teve um papel fundamental na força econômica na região”, disse.

Lord Lovat

Na justificativa do projeto, Romanelli lembra que o britânico Simon Joseph Fraser, Lord Lovat, veio ao Brasil em 1924 e visitou o norte do Paraná. “Verificou que não havia exagero no que ouvira falar sobre essa região. Pela Companhia de Terras Norte do Paraná iniciou o trabalho de colonização sob a orientação de britânicos. Essa companhia colonizou uma área correspondente a 546 078 alqueires de terras, ou 1.321.499 hectares (cerca de 13.166 km²), fundou 63 cidades e patrimônios, vendeu lotes e chácaras para 41.741 compradores, de área variável entre cinco e trinta alqueires, e cerca de 70 mil lotes urbanos com média de 500 metros quadrados”

“Graças à divulgação do negócio norte-paranaense que Lovat fez na Europa, principalmente na Alemanha e na Polônia, muitos estrangeiros vieram para cá. Assim, aproxima-se a comemoração dos 100 anos da vinda dos britânicos ao Paraná, onde se espera retribuir com o reconhecimento de todos os paranaenses o importante legado das comunidades britânicas em nosso solo”, completa o deputado.