MPF recorre contra absolvição de Temer

Pretenso favorecimento de empresas do setor portuário em troca de propina

O Ministério Público Federal (MPF) protocolou um recurso contra a absolvição do ex-presidente Michel Temer (MDB) e outras cinco pessoas, no âmbito de uma investigação sobre o suposto favorecimento de empresas do setor portuário em troca de propina.

Inicialmente denunciado em dezembro de 2018, Temer e os demais investigados foram absolvidos pela Justiça Federal em 2021, sob a alegação de falta de provas de corrupção e lavagem de dinheiro.

O procurador Guilherme Schelb apresentou o recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sustentando a existência de evidências dos crimes imputados. “A conexão entre o recebimento e a função pública exercida por Michel Temer é evidente e está suficientemente descrita na denúncia e comprovada por meio de provas robustas, especialmente os diálogos mantidos pelos réus e interceptados judicialmente”, afirmou Schelb, conforme consta no documento acessado pela TV Globo.

Em resposta, a defesa do ex-presidente emitiu uma nota, criticando a persistência do MPF em levar ao STJ sua “vergonhosa tentativa de ver Temer processado por fatos evidentemente atípicos, expostos em denúncia inepta e sem que haja justa causa para a ação penal”(Fonte: Direita Online).