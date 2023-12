Viaturas reforçam a segurança no final de ano e também férias

“Investimento que moderniza estrutura de segurança pública”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou a importância da entrega de 142 novas viaturas para a Polícia Militar reforçar a segurança neste período de festas de final de ano férias . “Um investimento que moderniza a estrutura de segurança pública”, afirmou. Os veículos fazem parte de um lote de mais de 380 viaturas compradas com investimento de R$ 82 milhões.

“O Estado está reforçando e qualificando o patrulhamento, que é um serviço fundamental para combater a criminalidade”, considerou Romanelli, destacando que novas viaturas vão atender à patrulha rural de Colorado, Jacarezinho e Cornélio Procópio, três cidades que representa no legislativo e junto ao governo estadual. “Muitas das cidades que tenho a honra de representar estão sendo contempladas”, acrescentou.

As novas viaturas foram entregues pelo o governador Ratinho Junior (PSD) que reafirmou que o investimento na frota da PM vai atender a todas as regiões paranaenses. “O que estamos fazendo é equipar cada vez mais a polícia do Paraná. Investindo em viaturas, pistolas, fuzis e helicópteros para que ela tenha condição de proteger da melhor forma possível as famílias do Paraná”.

Dos 142 veículos, 100 são viaturas semiblindadas. Elas serão utilizadas para atividades de patrulhamento e rádio atendimento. As outras 42 são caminhonetes atuarão no patrulhamento rural em todos os Comandos Regionais do Paraná. Outras 243 viaturas semiblindadas deverão ser entregues gradativamente nas próximas semanas.