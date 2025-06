Paraná investe R$ 19 milhões em estradas

Quase 300 km de vias sem asfalto serão recuperados

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, assinou dois contratos para a conservação de rodovias estaduais não pavimentadas nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí.

Serão investidos R$ 19,1 milhões para a manutenção de 295 quilômetros de estradas rurais ao longo de dois anos (730 dias). Os serviços começam assim que as ordens de serviço forem emitidas.

As melhorias serão contínuas durante o período, com ações pontuais conforme a necessidade, especialmente em épocas de chuva. O objetivo é manter as estradas em boas condições de tráfego e garantir segurança aos usuários — muitos desses trechos são fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de moradores até as cidades.

Entre os serviços previstos estão o cascalhamento, nivelamento com patrola, compactação do solo, reaterro e obras de drenagem, como abertura de valas, instalação de bueiros de concreto e melhorias no escoamento da água. Tudo isso para evitar erosões e garantir maior durabilidade das estradas.

Confira os detalhes de cada lote:

Lote 01

Rodovias: PR-442, PR-443, PRC-466, PR-532, PR-535, PR-536 e PR-547

Municípios: Apucarana, Assaí, Borrazópolis, Jataizinho, Londrina, Pitangueiras, Prado Ferreira, Rio Branco do Ivaí, Rolândia e Uraí.

Extensão: 117,19 km.

Lote 02

Rodovias: PR-151, PRC-272, PR-436, PR-515, PR-517 e PR-531

Municípios: Arapoti*, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Extensão: 177,80 km.

*Apesar de Arapoti ficar nos Campos Gerais, a rodovia não pavimentada PR-531 no território do município é administrada pela Superintendência Regional Norte do DER/PR.