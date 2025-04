Paraná recebe doze MIL smartphones

A doação marca o primeiro passo para a implantação do programa, que tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia e fomentar a inovação em todos os 399 municípios do Estado. Os celulares serão utilizados por estudantes da rede pública em atividades pedagógicas ligadas à cultura digital, com foco na formação em programação, robótica educacional e inovação.

“Essa doação representa uma economia de R$ 30 milhões para os cofres públicos e um investimento direto no futuro dos nossos jovens. São equipamentos que vão permitir o início das atividades do CrIAção já nos próximos meses, ampliando o acesso à tecnologia em todo o Paraná”, afirmou o secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani.

Dos 12 mil aparelhos doados, 9 mil foram destinados pela unidade da Receita Federal em Maringá e outros 3 mil pela unidade de Londrina. Todos possuem o sistema operacional Android. A ação foi articulada pela SEIA com apoio da Superintendência da Receita Federal na 9ª Região Fiscal.

“São smartphones que entram no país de forma irregular, sem pagamentos de tributos. Esses celulares iriam competir no mercado com comerciantes que pagam seus impostos em dia. Nós buscamos não apenas apreender, mas buscar um destino nobre para as apreensões”, afirma o auditor-fiscal e delegado da Receita Federal em Maringá, Marcos Wanderley de Souza.

O projeto faz parte do Pacto pela Inovação, política estadual que integra ações de fomento à ciência, tecnologia e empreendedorismo em todas as regiões do Estado. A iniciativa prevê a criação de Centros Municipais de Inovação com infraestrutura física e tecnológica, além da capacitação de professores em parceria com universidades e instituições técnicas.

A expectativa é de que mais de 35 mil alunos sejam capacitados até 2026, com a implementação de trilhas formativas em todos os níveis da educação básica. O projeto também deve estimular o surgimento de projetos estudantis voltados à solução de problemas locais, promovendo a inclusão digital e o fortalecimento da rede estadual de inovação.

O CrIAção será desenvolvido pela SEIA, em parceria com as secretarias da Educação (Seed), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), além da Fundação Araucária. Ele será implantado em três etapas, conforme o nível de ensino.

Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental terão contato com programação por meio de plataformas como Scratch e OctoStudio. No Ensino Fundamental II, as escolas vão oferecer oficinas de robótica com kits de Arduino e Micro:bit. Já no Ensino Médio, os estudantes contarão com laboratórios maker, com impressoras 3D, cortadoras a laser e projetos integrados ao currículo.

Cada município vai contar com um Agente Municipal de Inovação, que será capacitado e responsável por promover a implementação do programa localmente. Além disso, será estruturado um Centro de Inovação em cada cidade, com equipamentos voltados à aprendizagem tecnológica. Serão distribuídos 2 mil kits de robótica, 12 mil celulares para uso nas aulas de programação, impressoras 3D e outros equipamentos de fabricação digital.

Fotos: Gabriel Pires