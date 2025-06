Paraná tem o terceiro MELHOR RESULTADO orçamentário do País

Fechou 2024 com superávit de R$ 6,4 bilhões

O Paraná teve o terceiro melhor resultado orçamentário do Brasil em 2024, fechando o ano com um superávit de mais de R$ 6,4 bilhões, segundo dados fornecidos pelos estados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacional.

Com isso, o Paraná aparece ao lado de São Paulo (R$ 18,4 bilhões) e Minas Gerais (R$ 9,1 bilhões) no topo do ranking nacional, conforme aponta levantamento da Assessoria Técnica de Economia da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

O resultado orçamentário é a diferença entre as receitas e as despesas liquidadas no ano. Ele indica o valor que a administração pública alcançou na gestão de recursos. A grosso modo, significa que o Paraná terminou o ano com dinheiro em caixa, gastando menos do que arrecadou.

No período, o Estado obteve uma receita de R$ 74,5 bilhões frente a um total de R$ 68,1 bilhões em despesas. Isso inclui todos os gastos do Executivo, incluindo despesas correntes, com pessoal, juros e encargos da dívida e até mesmo investimentos.

Esse saldo positivo é algo que historicamente o Estado vem conquistando em sua gestão fiscal. Desde 2015, o Paraná termina o ano com o caixa no azul. Mais do que isso, os R$ 6,4 bilhões registrados em 2024 representam também o quarto maior superávit obtido em dez anos, atrás apenas de 2022 (R$ 13,43 bilhões), 2023 (R$ 11,28 bilhões) e 2021 (R$ 9,46 bilhões).

Esse superávit é resultado, sobretudo, da boa gestão fiscal adotada pelo Estado. Como aponta o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o Paraná já se tornou um exemplo de eficiência para todo o País em relação ao modo como administra seus gastos e suas receitas.

“O fato de já termos um histórico de pelo menos uma década de superávit mostra como o Paraná se tornou um estado sólido, com as contas em dia e que sabe gerenciar seu caixa com foco no crescimento e na melhoria da qualidade de vida da sua população”, diz. “É um exemplo para todo o país”.

Além disso, Ortigara destaca como esse resultado superavitário vem crescendo ao longo dos últimos anos. Em 2019, o desempenho fiscal foi de R$ 2,95 bilhões e mais do que dobrou em cinco anos, com um crescimento de 116,9% no período.

O diretor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda, Luiz Paulo Budal, explica que esse aumento é resultado de uma série de práticas que o Paraná vem adotando ao longo dos últimos anos. “O Governo do Estado soube administrar bem seu orçamento, diminuindo seus gastos do dia a dia e otimizando a execução do seu planejamento”, diz. “Limitamos o crescimento das despesas correntes e focamos em investimento. E os resultados já começam a aparecer”.

FOCO EM INVESTIMENTO – Como relembra Budal, essa evolução do superávit ao longo dos últimos anos não significa que o Paraná deixou de investir. Pelo contrário, o Estado alcançou marcas recordes em melhorias em diferentes setores e em todas as regiões. Com R$ 3,37 bilhões, 2024 se tornou o ano com a maior cifra de investimentos liquidados de toda sua história.

“Foi o ano que mais teve entrega efetiva de investimentos para a sociedade”, afirma Budal, que deixa claro que a ideia não é parar por aí. “Nosso objetivo é, em 2025, superar essa marca. E, em 2026, quebrar esse recorde de novo, criando um ciclo de investimentos contínuo e importante para o Estado”.

O diretor do Orçamento Estadual, Marcos Tadeu Cavalcante, reforça o foco nos investimentos e destaca como a boa gestão dos recursos ajuda a alavancar obras e a melhorar os serviços entregues à população. “O superávit indica uma gestão eficiente dos recursos públicos, permitindo que o Estado tenha uma reserva financeira”, explica. “Esses recursos excedentes podem ser utilizados para cobrir despesas em exercícios seguintes, garantindo a continuidade de serviços e projetos essenciais sem a necessidade de aumentar impostos ou contrair novas dívidas”.

Em linhas gerais, esse valor superavitário de R$ 6,4 bilhões pode ser usado para turbinar o orçamento recorde de 2025, estimado em R$ 78,6 bilhões — o maior da história do Paraná.

“A intenção é utilizar o superávit orçamentário especialmente para alavancar os investimentos em todo o Estado”, diz. “Isso significa que os recursos serão direcionados para áreas estratégicas, como infraestrutura, educação e saúde, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região. Com esses investimentos, espera-se melhorar a qualidade de vida da população e fomentar um ambiente propício para o crescimento sustentável”.