Pedro Lupion anuncia liberação de mais R$ 1,3 milhão para S.A.P.

Asfalto e galerias pluviais no Conjunto José Afonso

Nesta quarta-feira (30), foi autorizada a transferência de uma emenda parlamentar no valor total de R$1,3 milhão do deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), destinada para o município de Santo Antônio da Platina/PR.

A indicação, que havia sido anunciada pelo deputado em abril deste ano, é direcionada especificamente para a melhoria da infraestrutura urbana, sendo destinada à pavimentação asfáltica e à construção de galerias pluviais no Conjunto Habitacional José Afonso. A indicação da emenda parlamentar foi formalizada, à época, por meio de um ofício enviado pelo deputado ao prefeito Zezão, que havia se unido a outras lideranças locais (vereadores: Buchecha, Mineiro, Flavinho, Rudi, Eduardo Ferreira e Miram Montanheiro) na solicitação do recurso.

O parlamentar expressou sua satisfação em poder contribuir com o desenvolvimento de Santo Antônio da Platina, cidade onde mora com sua família. Ele enfatizou que atendeu ao pedido dos líderes locais por considerar a real necessidade do município e os benefícios diretos que essas melhorias trarão para toda a população.