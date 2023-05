Pedro Lupion destina mais de R$ 700 mil à Hospital Platinense

Autoclave, lavadora ultrassônica e ajuda no custeio das ações de média e alta complexidades

O Hospital Nossa Senhora de Saúde (HNSS) de Santo Antônio da Platina expressou gratidão ao deputado federal Pedro Lupion (PP) pela indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 307.880,00, que permitiu a aquisição de uma lavadora ultrassônica e uma autoclave de 400 litros, equipamentos fundamentais para garantir a qualidade e a segurança no processamento de produtos e materiais para a saúde.

Em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 15, que estabelece os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, a etapa de limpeza é considerada crucial nesse processo. As lavadoras ultrassônicas foram desenvolvidas com esse propósito e são uma ferramenta eficaz para garantir a qualidade do processo e, acima de tudo, a segurança dos pacientes, que é a principal preocupação do hospital.

A aquisição da lavadora ultrassônica foi de extrema importância para o HNSS, trazendo confiabilidade e agilidade ao processo de limpeza dos instrumentais médicos. Por meio desse equipamento, o hospital pode garantir que seus materiais sejam devidamente higienizados, minimizando o risco de contaminação e oferecendo um ambiente seguro para o atendimento aos pacientes.

A autoclave, por sua vez, é um dos equipamentos essenciais em hospitais. Responsável pela esterilização de aparelhos, instrumentos e materiais não descartáveis, ela é fundamental para eliminar qualquer risco de contaminação tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Através do uso de temperaturas extremas, a autoclave garante a esterilidade dos materiais, sendo indispensável para a realização de qualquer procedimento médico.

O HNSS considera a Central de Materiais Esterilizados como o coração de todo o hospital, pois sem ela nenhum procedimento pode ser realizado. Com a aquisição da autoclave, o hospital fortalece a capacidade de esterilização de seus materiais, garantindo um ambiente seguro para os pacientes e colaboradores.

A administração do HNSS, juntamente com os diretores e colaboradores, reconhecem que esses dois equipamentos representam um importante passo em direção a melhorias contínuas. O hospital reafirma seu compromisso em oferecer serviços de qualidade, buscando sempre aprimorar sua infraestrutura e tecnologia para o benefício de todos aqueles que buscam atendimento médico de excelência.

Além disso, o deputado federal Pedro Lupion anunciou a destinação de uma emenda impositiva individual no valor de R$400 mil para o mesmo Hospital. A proposta encontra-se em tramitação junto ao Fundo Estadual de Saúde do Paraná (SESA) aguardando empenho.

A emenda, encaminhada através do Orçamento Geral da União (OGU) de 2023, tem como objetivo auxiliar no custeio das ações de média e alta complexidades hospitalares – MAC, desenvolvida pelo hospital em parceria com o Ministério da Saúde (MS). Esses recursos serão fundamentais para fortalecer e ampliar os serviços de saúde oferecidos à população de Santo Antônio da Platina e região.

O parlamentar enfatizou a importância dessa emenda para a melhoria do atendimento à saúde na cidade. “Estamos comprometidos em oferecer uma saúde de qualidade para nossos municípios. A destinação desses recursos para o Hospital Nossa Senhora da Saúde fortalecerá o sistema de saúde local, permitindo a extensão dos serviços oferecidos e o atendimento de maior demanda”, afirmou o parlamentar.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde, por sua vez, recebeu com entusiasmo essa importante contribuição. A instituição expressou sua gratidão ao deputado Pedro Lupion e enfatizou que esses recursos sejam empregados de maneira eficiente e transparente, buscando sempre aprimorar os serviços prestados e proporcionar um atendimento ainda mais qualificado aos pacientes.

Com a destinação dessa emenda impositiva individual, Santo Antônio da Platina dá mais um passo em direção ao fortalecimento do sistema de saúde municipal, reafirmando seu compromisso em oferecer uma assistência médica de excelência para toda a comunidade.