PP marca convenção no próximo dia três

Confirmará candidaturas

O Progressistas de Curitiba convocou para o dia 3 de Agosto, sábado, a Convenção Municipal que confirmará as candidaturas de Maria Victoria à prefeita e a chapa completa de vereadores e vereadoras da legenda. O evento está marcado para as 10h no Palácio Garibaldi, no Centro Histórico de Curitiba.

Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.